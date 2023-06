Vania Bonvicini, l'assassina del compagno e cugino a San Bonifacio, già in passato aveva mostrato atteggiamenti molto violenti

Vania Bonvicini, la donna di 49 anni che nella giornata di martedì ha tolto la vita al suo convivente Maurizio Tessari a San Bonifacio, aveva già avuto in passato dei comportamenti violenti. È infatti emerso che anni prima aveva investito con l’auto il suo ex marito, e padre dei suoi due figli, mentre l’uomo era in moto con la nuova compagna.

Un episodio molto violento che ha distrutto una famiglia e scosso l’intera comunità di San Bonifacio, un piccolo comune veneto della provincia di Verona.

Il tutto sarebbe successo nelle prime ore del pomeriggio di martedì, nella casa in cui Maurizio Tessari, un carpentiere di 46 anni, viveva da qualche mese insieme a Vania Bonvicini, sua compagna e anche parente. I due erano infatti cugini di secondo grado.

Tra i due, secondo quanto emerso, sarebbe scattata una lite, che ben presto dalle parole è passata all’aggressione.

È stata la donna a trascendere, nel momento in cui ha preso un coltello da cucina e ha colpito l’uomo alla schiena.

Tessari a quel punto ha cercato di fuggire e chiedere aiuto, ma la lama del coltello gli aveva perforato un polmone e in pochi istanti si è accasciato a terra ed è deceduto.

I Carabinieri hanno subito fermato la donna e ora, alla stessa, è contestato il reato di omicidio volontario.

È emerso che già qualche ora prima del delitto i due stessero litigando, tanto che i militari dell’Arma erano già intervenuti per sedare la lite domestica.

Il passato di Vania Bonvicini

Vania Bonvicini viveva con il suo cugino e convivente da qualche mese. Anni prima era sposata con un altro uomo, originario di Arcole, sempre in provincia di Verona, e anche con lui c’erano stati episodi di violenza.

La 49enne, come raccontato da alcuni testimoni di Arcole, in preda ad un raptus di follia aveva tentato di investire l’ex marito tra le strade del paese.

Lo aveva visto a bordo della motocicletta in compagnia della nuova compagna e aveva cercato di investirli. Dopo aver scaraventato la moto a terra, la donna aveva sfondato con l’auto la vetrina di un negozio.

Diversi testimoni hanno raccontato della gelosia sempre dimostrata dalla 49enne.