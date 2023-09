Si è consegnato alle forze dell’ordine il pirata della strada che ha investito Vassil Facchetti. Il ragazzo di 28 anni è stato travolto mentre cercava di attraversare la strada, lontano dalla strisce pedonali. Il conducente lo ha lasciato agonizzate a terra ed è fuggito via. Nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari e il trasporto in ospedale, il ragazzo non ce l’ha fatta. Era in arresto cardiocircolatorio, si è spento per sempre poco dopo aver raggiunto la struttura sanitaria.

Gli inquirenti hanno visionato le telecamere di sorveglianza della zona e si sono subito messi alla ricerca del pirata della strada. Grazie alle immagini sono risaliti ad una mercedes nera. Dopo 15 ore dal sinistro stradale, un uomo di 30 anni si è consegnato alle forze dell’ordine, ammettendo di essere il pirata della strada. Sembrerebbe, secondo alcune indiscrezioni emerse, che poche ore prima avesse provato a sviare le indagini, denunciando il furto della sua auto.

La tragedia è accaduta nella notte tra sabato e domenica. Vassil Facchetti aveva appena trascorso una serata con gli amici in un locale. Si trovava su viale Jenner a Milano, stava cercando di attraversare la strada distante dalle strisce pedonali, quando una macchina lo ha investito e scaraventato sull’asfalto. Il conducente lo ha lasciato agonizzante in strada ed è fuggito via. Ora dovrà rispondere delle sue azioni, compresa l’omissione di soccorso.

Purtroppo, i medici intervenuti sul posto e quelli del pronto soccorso non hanno potuto fare nulla per salvare la vita del 28enne. Vassil Facchetti è nato in Bulgaria ma viveva a Settimo Milanese con la sua famiglia adottiva. Lavorava come barbam e amava le due ruote e il suo adorabile cagnolino Paco, che aveva adottato lo scorso ottobre. Sul suo profilo social, sono numerose le foto di paesaggi e momenti di aperitivi e cene con gli amici. L’ultimo post risale al giorno di Ferragosto: un bellissimo tramonto sul mare.