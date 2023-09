Vassil Facchetti, è questo il nome del ragazzo di 28 anni che è stato investito da un’auto pirata a Milano, mentre attraversava la strada. Purtroppo, è deceduto nell’impatto.

La triste vicenda è accaduta nella notte tra sabato 16 e domenica 17 settembre. Vassil Facchetti si trovava su viale Edoardo Jenner, era appena stato con i suoi amici e aveva trascorso una serata nel relax e nella tranquillità. Mentre stava attraversando la strada, lontano dalle strisce pedonali, una vettura lo ha travolto.

Il conducente non si è fermato per prestare soccorso, ma è fuggito via. Lo ha lasciato a terra, in gravissime condizioni. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari, per il ragazzo di 28 anni non c’è stato nulla da fare. Era in arresto cardiocircolatorio, si è spento per sempre non appena arrivato all’ospedale Niguarda.

Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro stradale, visionando le telecamere di sorveglianza della zona. I filmati saranno fondamentali anche per rintracciare il pirata della strada.

Chi era il 28enne Vassil Facchetti

Vassil Facchetti era un ragazzo di 28 anni, compiuti a luglio, nato in Bulgaria. Viveva a Settimo Milanese con la sua famiglia.

Non era solito condividere quotidianamente i momenti della sua vita sui social, ma quei pochi scatti che ora sono diventati un caro ricordo per tutti coloro che lo amavano, fanno capire molto di lui. Amava le moto, come dimostrano le immagini dei mezzi a due ruote e la dedica al grande Marco Simoncelli in occasione dell’anniversario della sua scomparsa. Amava il suo cagnolino Paco, che aveva adottato tre anni fa e con cui condivideva tanti momenti della sua vita. E amava condividere gli aperitivi con gli amici e i tramonti, come nell’ultimo post sul suo profilo Instagram: una foto del tramonto sul mare il giorno di Ferragosto. Vassil Facchetti lavorava come barman.