Un gravissimo lutto ha colpito Vasto, un piccolo comune in provincia di Chieti. Anna Zinni una giovane mamma di 3 bimbi, di soli 29 anni, ha perso la vita dopo aver accusato un malore mentre stava facendo la spesa. Tutti i tentativi dei sanitari intervenuti, per lei sono risultati vani.

Una grave ed improvvisa perdita, che ovviamente ha scosso migliaia di persone. Sul web in molti stanno pubblicando dei messaggi di cordoglio per la ragazza e per tutti i suoi familiari.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma sarebbe avvenuto nella serata di martedì 23 marzo. In uno dei supermercati di Vasto.

La giovane donna era uscita per fare degli acquisti e fino a quel momento le sue condizioni sembravano essere buone. I parenti infatti dicono che non era affetta da nessuna patologia pregressa.

Tuttavia, mentre era all’interno delle corsie, ha iniziato ad accusare uno strano malore. I presenti si sono resi conto in fretta che le sue condizioni erano davvero critiche ed infatti hanno lanciato subito l’allarme al 118. Tutti pensano che abbia avuto un infarto.

I medici sono arrivati sul posto in pochi minuti e nel tentativo di salvarla, hanno deciso di trasportarla d’urgenza all’ospedale San Pio. Tuttavia, i loro disperati tentativi non hanno portato ai risultati sperati. È proprio nello stesso nosocomio che il suo cuore ha cessato di battere.

Il messaggio del fratello di Anna Zinni sul web

La notizia di questa drammatica ed improvvisa perdita si è diffusa in tutta la comunità molto velocemente. In molti hanno deciso di pubblicare un messaggio sui social, per poterla ricordare. Tra questi c’è anche quello di Massimiliano, il fratello della giovane mamma. Sul suo profilo Facebook ha scritto:

Pare impossibile ma la vita a volte sa di essere crudele e se la prende sempre con le persone migliori e tu eri una di quelle. Eri una sorella fantastica, ma soprattutto una mamma formidabile, perché nonostante tutto ciò che hai passato nel tempo, hai sempre trovato la forza per andare avanti, crescendo con amore ed educazione i tuoi figli.

