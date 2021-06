Week end nero sulle strade italiane: Francesco Favale è deceduto a soli 22 anni in un drammatico incidente stradale avvenuto a Velletri

Una notizia drammatica è giunta dal comune di Velletri nella notte tra venerdì e sabato scorso. Un giovane di soli 22 anni, Francesco Favale, è morto sul colpo a seguito di un terribile incidente stradale avvenuto sulla via Appia. Inutili tutti i tentativi di soccorso. Il ragazzo ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro un pino, per poi colpire un’altra automobile che giungeva in direzione opposta alla sua.

La provincia di Roma è scossa per l’ennesima morte sulla strada. Mancava qualche minuto alla mezzanotte dello scorso venerdì 4 giugno e Francesco, residente nella zona Cinque Archi di Velletri, stava percorrendo la via Appia in direzione Cisterna a bordo della sua Renault Clio.

Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, il 22enne ha perso il controllo del suo veicolo ed è finito a sbattere molto violentemente contro uno dei pini marittimi che costeggiano la statale.

Dopo l’impatto con l’albero, la sua automobile è tornata nel mezzo della carreggiata ed ha finito la sua corsa contro un’altra Renault Clio che giungeva in senso opposto.

Sul luogo del sinistro si sono precipitati sia gli operatori del 118 dell’ospedale di Velletri, sia in Vigili del Fuoco. Purtroppo, tutti i tentativi di rianimazione sono stati vani. Francesco Favale è stato dichiarato morto praticamente sul colpo. Troppo violento il doppio impatto e troppo gravi le ferite da lui riportate.

Sull’altra automobile viaggiava un altro giovane di 24 anni, che fortunatamente se l’è cavata solo con qualche trauma lieve ed escoriazione leggera.

Si indaga sulle cause dell’incidente di Francesco Favale

Successivamente all’incidente, sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine. In particolare, a condurre le indagini saranno gli agenti della Polizia Stradale di Albano Laziale. Loro il compito di cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Dopo aver portato via la vittima e assistito l’altro ferito, le due auto sono state sequestrate e portate nel deposito giudiziario di Velletri, dove resteranno disponibili per tutte le eventuali perizie.

Un’altra immane tragedia che ha spezzato una famiglia. Francesco lascia la mamma, il papà ed un fratello. Francesco amava la pallavolo e giocava da anni per la ASD Pallavolo Velletri, squadra della sua città. La stessa società ha voluto stringersi al dolore della famiglia pubblicando un commovente messaggio di cordoglio su Facebook.