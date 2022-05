Venezia, esplode bombola di gas a San Donà Piave: crolla una casa

Nel corso delle ultime ore è giunta una triste notizia che ha sconvolto tutta la comunità di San Donà Piave. Qualche giorno si è verificata l’esplosione di una bombola di gas nel piccolo comune di Venezia. Il tragico episodio ha causato il crollo parziale di una casa. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Durante il pomeriggio di domenica 15 maggio 2022, un piccolo comune di Venezia è stato sconvolto da un tragico episodio. A San Donà Piave, è esplosa una bombola di gas all’improvviso. A causa della violenta esplosione è crollata parzialmente un’abitazione ed è rimasta ferita una persona.

Inutile dire che sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: il personale sanitario del Suem 118 ed i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno provveduto a cercare altre vittime o feriti rimasti intrappolate nelle macerie. Attualmente siamo a conoscenza solo di un ferito il quale, a causa della deflagrazione, ha riportato gravi ustioni. Quest’ultimo è stato subito soccorso e trasportato in ospedale.

Nel frattempo i vigili del fuoco, provenienti dalla caserma di San Donà ,stanno scavando tra le macerie per trovare eventuali superstiti. Alla luce di questo hanno deciso di coinvolgere nelle ricerche anche una squadra speciale e unità cinofile. Per tanto, gli specialisti stanno ricevendo anche l’aiuto dei cani.

Esplosione a San Donà Piave, comune di Venezia: la testimonianza dei residenti

Stando a quanto riferito dai beniformati, l’esplosione si è verificata intorno alle ore 15:00 della giornata di domenica 15 maggio in via Venerino Zanutto. A testimoniare l’accaduto ci sono stati anche i residenti i quali hanno avvertito un forte boato e in seguito il rumore del crollo della palazzina. Attualmente si è solo ipotizzato che l’origine del’esplosione sia stata la bombola di gas. Per sapere con certezza cosa abbia portato all’originarsi del drammatico episodio dovremo attendere i risultati delle autorità che stanno verificando l’ipotesi formulata.