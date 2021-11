Una notizia drammatica è arrivata nelle scorse ore. Purtroppo il sorriso di Vittoria, si è spento a soli 9 anni a causa di una crisi che non le ha lasciato scampo. Ad informare tutti è stata proprio la mamma con uno straziante messaggio sul suo profilo Facebook.

CREDIT: FACEBOOK

Una perdita terribile che ha spezzato il cuore di migliaia di persone. In molti ora stanno mostrando affetto e vicinanza ai suoi cari, per la drammatica perdita che hanno subito.

Vittoria aveva solamente 9 anni ed era conosciuta da tutti come Viki. Sin dalla nascita, era affetta da una malattia genetica. Contro la quale ha lottato con forza e coraggio. I suoi genitori sono sempre stati molto attivi nel sociale.

Infatti, sono molto conosciuti nel piccolo comune di Portogruaro, in provincia di Venezia. Il loro scopo è proprio quello di aiutare chi ne ha più bisogno.

La mamma, Martina Ricetto, nella mattinata di domenica 14 novembre, in uno straziante messaggio sul suo profilo Facebook ha informato tutti della tragica perdita che ha subito. La donna nel post ha scritto:

Il mio Angelo Viki è volato in cielo. Ti amo cucciola mia.

Il tragico decesso della piccola Vittoria e la causa dietro la sua morte

La bambina di soli 9 anni ha perso la vita nella mattinata di domenica. Purtroppo ha avuto una grave crisi e i genitori hanno allertato in fretta il Suem. I sanitari vista la gravità della vicenda, sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Hanno provato a rianimarla per diverso tempo, ma i loro disperati tentativi non hanno portato ai risultati sperati. I medici non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso, proprio nella sua abitazione.

Il funerale sarà celebrato nella mattinata di oggi, martedì 16 novembre. Nella cattedrale di Santo Stefano a Concordia Sagittaria. Nel frattempo l’intera comunità sta mostrando affetto e vicinanza a questa famiglia, che ha subito una perdita terribile, difficile da superare.