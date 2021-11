Dopo 4 lunghi giorni di agonia, il cuore di Francesca Mannu ha cessato di battere per sempre, aveva solamente 20 anni. Purtroppo è rimasta vittima di un grave incidente ed è stata investita due volte. I traumi riportati, per lei sono risultati essere fatali.

CREDIT: FACEBOOK

Una notizia straziante che ha sconvolto l’intera comunità. In tanti appena sono venuti a conoscenza della perdita, hanno deciso di scrivere dei messaggi di cordoglio sui social.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata nel pomeriggio di lunedì 15 novembre. Precisamente sulla strada statale 29, a Caprino Veronese, in provincia di Verona.

La ragazza viveva in quel piccolo comune da tutta la vita. In quella giornata era uscita per delle commissioni e in quei minuti drammatici, stava attraversando la strada.

Tuttavia, all’improvviso proprio mentre era sulle strisce, un uomo di 50 anni, alla guida di una BMW X5, l’ha travolta. L’impatto è stato violento ed inevitabile.

È proprio dopo l’incidente che Francesca Mannu è stata sbalzata in aria ed è andata a finire a pochi metri di distanza, ma sulla corsia opposta. Così un altro signore di 45 anni, alla guida di una Renault l’ha travolta di nuovo. Anche in questo caso l’automobilista non è riuscito ad evitarla.

Investita mentre stava attraversando la strada, le condizioni di Francesca Mannu

Purtroppo dopo il drammatico incidente le condizioni della ragazza sono apparse gravi sin da subito. I presenti, infatti, hanno lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti.

I medici l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento, con la speranza di poterla salvare. Tuttavia, i traumi riportati dopo l’impatto erano troppo gravi. Infatti dopo 4 lunghi giorni di ricovero nel reparto di terapia intensiva, il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Lo staff ospedaliero non ha potuto far altro che constatare il suo decesso. Le forze dell’ordine hanno sottoposto entrambi gli automobilista ad alcol test, ma sono risultati negativi. Ora gli agenti sono a lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.