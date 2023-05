Sono ancora tutti increduli e sconvolti per ciò che è successo a Veronica Amistadi ed al suo bambino. Nessuno riesce ancora a credere che abbia commesso un gesto simile e soprattutto i motivi che l’hanno spinta a voler togliersi la vita, con il figlioletto di soli 4 anni.

Purtroppo sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che stanno vivendo i suoi familiari. Da ciò che è emerso non hanno notato in lei cambiamenti tali, da poter avvertire dei campanelli d’allarme.

Veronica era cresciuta nel comune di Roncore con la famiglia, ma negli ultimi tempi si era trasferita nella città di Trento. I suoi genitori sono molto conosciuti in zona, perché molto impegnati nel volontariato. Don Celestino Riz nel parlare di questo episodio, in un messaggio ha scritto:

Un dramma che non sappiamo esprimere, non sappiamo dire, non ci sono parole. O meglio ancora: non ci sono pensieri perché la nostra testa è bloccata, ci sembra impossibile, incredibile.