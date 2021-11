Una folla commossa ha deciso di presentarsi nella chiesa di Santa Maria del Soccorso, a Cura di Vetralla, per un ultimo straziante addio al piccolo Matias Tomkov, ucciso a 10 anni dal suo papà. In tanti erano presenti anche per mostrare affetto e vicinanza alla mamma e a tutti i suoi familiari.

CREDIT: FACEBOOK

Una perdita drammatica ed improvvisa, che ovviamente ha spezzato i cuori di tutta la comunità. Il Gip ha anche deciso di convalidare l’arresto del padre Mirko Tomkov.

Il rito funebre è stato celebrato nella mattinata di ieri, sabato 20 novembre. Precisamente nella chiesa di Santa Maria del Soccorso, che è proprio vicina all’abitazione del bambino, dove si è consumato l’omicidio.

All’interno erano presenti il sindaco, il preside, le sue insegnanti ed anche i suoi compagni di classe. Tutti sconvolti dalla morte di questo piccolo, di appena 10 anni.

Inoltre, all’uscita della bara bianca della chiesa, accompagnata dal parroco e dai suoi familiari, hanno anche voluto far volare in cielo del palloncini arancioni. Tutti hanno battuto le mani per salutare il bambino.

Convalidato il fermo per il papà di Matias Tomkov

Nella giornata di venerdì 19 novembre il Gip Savina Poli, ha anche sottoposto ad interrogatorio Mirko Tomkov. Quest’ultimo è apparso lucido e vigile. Infatti il Giudice ha deciso di convalidare il suo arresto ed ha anche emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

L’uomo di 44 anni, accusato dell’omicidio del figlio ed è ora piantonato dai carabinieri in ospedale. Secondo ciò che è emerso, l’interrogatorio è durato poco più di un’ora.

Nello stesso giorno il medico legale ha anche eseguito l’autopsia sul corpo del piccolo Matias. Ora per consegnare la relazione completa sulla sua morte, ha a disposizione 60 giorni.

Da una prima ricostruzione il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di martedì 16 novembre. Il papà dopo aver trovato il figlio a casa da solo, gli avrebbe tappato la bocca ed il naso con scotch, probabilmente per vendicarsi dell’ex moglie. Subito dopo ha deciso di ucciderlo provocandogli una ferita alla gola con un coltello da cucina.