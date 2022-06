Un ragazzo di 20 anni è caduto dal terzo piano di un palazzo, mentre cercava di entrare nell’appartamento della sua ex fidanzata. La vicenda è accaduta a Viareggio, precisamente nel quartiere Varignano, nella notte tra venerdì e sabato.

Nel tentativo di raggiungere la stanza della sua ex, il ragazzo di 20 anni è scivolato ed è precipitato nel giardino dell’abitazione. Subito è stato lanciato l’allarme al 118 e i paramedici hanno raggiunto il punto indicato, per fornirgli tutte le cure di cui aveva bisogno.

Ragazzo di 20 anni trasportato in ospedale

Dopo una valutazione delle sue condizioni, gli operatori sanitari hanno deciso di trasportarlo in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa. L’impatto è stato molto violento e il giovane ha riportato diverse fratture.

Sulla vicenda sono intervenuti anche gli agenti delle forze dell’ordine, che dopo le indagini hanno scoperto che l’ex fidanzata aveva interrotto ogni rapporto già da diversi mesi. La stessa ha raccontato agli inquirenti che il 20enne non la lasciava in pace e che erano settimane che le faceva pressioni, nonostante lei fosse stata chiara sulla fine del rapporto. Pressioni che sono andate avanti proprio fino a quella notte, tra venerdì e sabato scorsi.

Dopo il tonfo, la ragazza si è svegliata, così come tutti i condomini e quando si è affacciata per capire cosa stesse accadendo, ha notato il suo ex ragazzo a terra, nel cortile ed ha capito cos’era appena accaduto. Aveva deciso di arrampicarsi fino alla sua stanza, purtroppo ha messo un piede in fallo ed è precipitato violentemente a terra.

Il ragazzo di 20 anni si trova attualmente ricoverato nella struttura sanitaria. Alcune delle fratture riportate nell’incidente, dovranno essere tenute sotto stretta osservazione dal team medico.

Non ci sono ancora nuove informazioni sulle sue condizioni di salute, che al momento restano riservate, ne ulteriori dettagli sulla relazione tra i due ex.