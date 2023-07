Una vacanza era quella che Giada Martini ha fatto insieme alla sua famiglia, ma al rientro purtroppo si è trovata davanti ad una straziante diagnosi. Quella malattia per lei è risultata essere fatale ed alla fine, non le ha lasciato scampo.

Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che la famiglia, i parenti e tutti quelli che l’hanno conosciuta stanno vivendo. Nessuno si aspettava di vivere una perdita del genere.

I fatti sono iniziati ad aprile di quest’anno. Giada era andata in vacanza con la famiglia nella città di Monaco e per loro tutto stava procedendo normalmente. Non era accaduto nulla di insolito.

Tuttavia, una volta rientrati nella loro abitazione che si trova nel quartiere San Paolo di Vicenza, ha iniziato a stare male. I medici l’hanno sottoposta a tutti gli esami ed ai controlli del caso.

Però è solo dopo aver avuti i risultati, che è emersa la triste verità. I dottori hanno scoperto che purtroppo era affetta da un brutto male che colpisce il cervello e che purtroppo era maligno.

Con la speranza di riuscire a salvarla, l’hanno sottoposta ad alcuni delicati interventi all’ospedale San Bortolo, di Vicenza. I genitori ed anche la ragazza non avevano la minima intenzione di perdere la speranza, hanno cercato di fare il possibile.

Il decesso di Giada Martini dopo gli interventi

Alla fine i medici sapevano che quel brutto male stava per avere la meglio su di lei. Purtroppo nella mattina di martedì 4 luglio, la 18enne ha esalato l‘ultimo respiro, tra l’affetto e l’abbraccio dei suoi cari, mentre era ancora ricoverata.

I genitori nonostante lo strazio ed il dolore per questa grave perdita, hanno voluto anche ringraziare due medici di quella struttura per ciò che hanno fatto per la loro figlia maggiore.

Inoltre, hanno anche dato il consenso alla donazione dei suoi organi, con la speranza di poter salvare altre vite. In tanti ora sono sconvolti da questa perdita così improvvisa e straziante. Giada aveva compiuto 18 anni lo scorso gennaio ed in 4 mesi dalla diagnosi ha perso la vita.