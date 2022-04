Samara Alison Paladino ha perso la vita a soli 46 anni, dopo aver sbandato con la sua automobile. Nonostante il dolore e lo choc inaspettato, il marito ha voluto lanciare un messaggio molto importante.

Inizialmente, si era pensato che la donna fosse stata colpita da un malore mentre era alla guida, ma l’uomo ha rivelato che si è distratta per colpa di un messaggio su WhatsApp.

Luigi ha spiegato che la moglie ha perso il controllo della sua macchina, è finita su una pista per pedoni e ciclisti, per poi terminare la sua corsa in un fossato a Vicenza.

Lavorava come guardia giurata e quel tragico giorno, si stava proprio recando al lavoro. Subito dopo l’incidente, sul posto sono arrivati gli uomini dei Vigili del Fuoco e gli operatori sanitari. Purtroppo nessuno ha potuto fare nulla per salvarle la vita.

L’appello di Luigi, il marito di Samara Alison Paladino

Oggi Luigi chiede a tutti di prestare attenzione alla guida. Crede che sua moglie si sia distratta per colpa di un messaggio su WhatsApp. Il suo ultimo accesso risalirebbe a soli 4 minuti prima della chiamata ai soccorsi. Ecco le sue parole:

Secondo me ha allungato la mano per prendere il cellulare dalla borsa e vedere il messaggio, se abbia avuto il tempo di leggerlo non so ancora. Vorrei solo che quanto accaduto a lei sia da monito a tutti: non usate il telefono mentre siete alla guida, è pericoloso.

Luigi è vedovo per la seconda volta e le sue parole dovrebbero essere una lezione importante per tutti. La vita è imprevedibile, basta un attimo, una piccola distrazione e tutto può cambiare, improvvisamente, da un giorno all’altro.

Sono numerosi gli incedenti che si verificano ogni anno a causa degli smartphone. Persone alla guida, ma anche persone che si distraggono mentre attraversano la strada.