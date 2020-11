I genitori non potranno più ricorrere al castigo ragionevole: in Scozia è vietato schiaffeggiare i figli

Vietato schiaffeggiare e punire fisicamente i figli. Questa la legge entrata in vigore in Scozia. Un portavoce scozzese ha dichiarato che da oggi, ogni tipo di punizione fisica di un genitore verso il proprio bambino, sarà considerata illegale e di conseguenza, punibile dalla legge.

Prima, in difesa ad atti violenti verso i bambini, i genitori potevano appellarsi al castigo ragionevole. Ovvero punire fisicamente un figlio, perché ha commesso un errore, con uno schiaffo o una sculacciata. Ma da oggi non sarà più possibile:

Tutte le forme di punizione corporale nei confronti dei bambini, saranno illegali in Scozia e i bambini avranno la stessa tutela degli adulti riguardo le aggressioni fisiche.

Dopo un anno dalla proposta e grazie all’appoggio del Parlamento scozzese, è stato possibile far entrare in vigore la nuova legge. Maree Todd, Ministra dell’Infanzia, si è dichiarata felice ed orgogliosa per l’obiettivo raggiunto.

Secondo quanto riportato dai media britannici, la Scozia è solo la prima parte del Regno Unito, che ha deciso di tutelare i bambini anche dai loro genitori. Indiscrezioni dicono che, nel 2022, il prossimo sarà il Galles.

Schiaffeggiare i figli non è mai ragionevole

Colpire un minore non è mai ragionevole. La Scozia moderna non ha più spazio per le norme antiquate.

Dopo quasi 50 anni di ricerche, durante i quali gli esperti hanno studiato oltre 160 mila casi di bambini, hanno stabilito che le punizioni fisiche hanno causato più danni che benefici nei minori coinvolti.

La decisione ha fatto il giro del mondo e sul web sono nate due opinioni contrastanti. C’è chi crede che sia giusto punite i propri figli quando sbagliano, con un leggero schiaffo o una pacca sul sedere. Serve per educarli, per crescerli. Altri, invece, sono d’accordo con la decisione presa dalla Scozia. I bambini non si toccano nemmeno con un dito.