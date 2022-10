Un evento spiacevole è avvenuto nei giorni scorsi negli Stati Uniti d’America, più precisamente in Virginia. Viktoria Ljungman, studentessa e pilota esperta di velivoli di piccoli dimensioni, ha perso la vita mentre svolgeva una lezione a due allievi. Questi ultimi, due diciottenni, hanno per la vita a loro volta, poco dopo lo schianto dell’aereo a terra.

Un evento spiacevole è avvenuto nei giorni scorsi negli Stati Uniti d’America, più precisamente in Virginia. Viktoria Ljungman, studentessa di 23 anni e pilota esperta di velivoli di piccoli dimensioni, ha perso la vita mentre svolgeva una lezione a due allievi. Questi ultimi, due diciottenni, hanno per la vita a loro volta, poco dopo lo schianto dell’aereo a terra.

A riportare la notizia ci ha pensato il noto giornale statunitense Daily Mail, che ha riportato anche i dettagli dell’incidente che ha causato i decessi di tre ragazzi molto giovani.

La 23enne, pilota commerciale esperta, era salita a bordo di un piccolo aereo e, come di consueto, stava svolgendo una lezione a due allievi, due studenti della Hampton University.

Erano partiti dall’aeroporto di Newport News-Williamsburg, lo stesso in cui la Ljungman aveva già lavorato in passato.

Viktoria Ljungman morta sul colpo

Le indagini appena iniziate hanno in parte già fatto luce su quanto accaduto all’aereo poco dopo il decollo.

Alla guida c’era il diciottenne Oluwagbohunmi Oyebode, che ha tentato di alzare il velivolo con un angolo troppo stretto e troppo rapidamente, causando così lo stallo dello stesso e la conseguente caduta.

L’aereo, un Cessna 172, si è schiantato in un campo della Virginia. I soccorritori sono giunti sul posto in poco tempo, ma per quanto riguarda l’istruttrice non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Le condizioni dei due allievi diciottenni sono apparse fin da subito molto difficili, ma entrambi erano ancora in vita e sono stati trasportati con urgenza nel più vicino ospedale.

Poco dopo il loro arrivo, però, entrambi si sono arresi. Troppo gravi i traumi riportati nell’impatto.

L’Università di Hampton, in un comunicato, ha dichiarato: