Nel corso della puntata di giovedì di Pomeriggio 5, andato in onda su Canale 5, è stato fatto ascoltare uno degli ultimi audio inviati da Vincenza Angrisano ad una sua amica. Nella nota vocale, la 42enne chiedeva scusa per non essersi fatta sentire, ma che veniva da una settimana difficile in cui era stata in ospedale perché suo marito le aveva alzato le mani.

Continuano ad emergere scabrosi dettagli sull’ennesimo femminicidio che ha sconvolto nell’ultimo periodo l’Italia, quello di Vincenza Angrisano, avvenuto nel pomeriggio dello scorso 28 novembre ad Andria.

Carnefice, autore di questa ennesima tragedia insensata, Luigi Leonetti, 52enne custode di un capanno industriale.

L’uomo ha colpito sua moglie, con la quale aveva festeggiato il 14esimo anniversario di matrimonio solo due mesi fa, con diverse coltellate nel corridoio di casa. Nell’appartamento, al momento dell’aggressione, c’erano anche i due figli della coppia, due bimbi di 6 e 11 anni.

Dopo il delitto, lo stesso Leonetti ha contattato i sanitari del 118 e i Carabinieri, raccontando ciò che aveva fatto e chiedendo il loro immediato intervento.

All’arrivo dei soccorritori e dei militari sul posto, per la donna non c’era già più nulla da fare. L’uomo, non ha opposto resistenza ai Carabinieri, che lo hanno subito sottoposto a stato di fermo e trasportato in manette in caserma.

L’audio di Vincenza Angrisano all’amica

Dalle indagini, effettuate dai Carabinieri di Trani e coordinate dalla procura della stessa provincia pugliese, non è emersa alcuna denuncia fatta in passato dalla donna verso suo marito.

Tuttavia, il 23 novembre, quindi solo 5 giorni prima che si consumasse l’efferato delitto, è risultato che la 42enne si era recata in ospedale per degli schiaffi ricevuti proprio dal marito.

In seguito a quell’episodio, Angrisano aveva parlato con una sua amica e spiegato a lei l’inferno che stava vivendo.

Vincenza, nella nota audio, mandata in onda durante la puntata di giovedì di Pomeriggio 5, chiedeva scusa all’amica per non essersi fatta sentire né vedere e si giustificava dicendo che veniva da una settimana difficile.

Settimana in cui il marito le aveva alzato le mani e in cui era stata in ospedale.