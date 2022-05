È in corso un’indagine per omicidio colposo per la morte di Vincenzo Bosco, compagno e padre di 40 anni, che ha perso la vita all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

L’agonia di quest’uomo è iniziata lo scorso 22 Aprile, quando si è ricoverato nella struttura sanitaria per sottoporsi ad un intervento del setto nasale.

Un intervento facile e di poca durata, ma dopo l’anestesia è successo qualcosa di inaspettato. Vincenzo Bosco ha iniziato ad avere dei problemi respiratori e i medici dell’ospedale sono stati costretti a fermare l’operazione. Dopo ulteriori controlli ed esami specifici, hanno scoperto che il quarantenne aveva un ago di 2 cm in uno dei bronchi. Il team medico è stato costretto a procedere con una broncoscopia, per rimuovere il corpo estraneo.

Sembrava che tutto si fosse risolto, finché le condizioni dell’uomo non sono precipitate, fino alla sua morte, avvenuta 4 giorni dopo.

La Procura adesso sta cercando di capire cosa sia accaduto e quale sia la responsabilità dei medici. Vincenzo Bosco avrebbe dovuto sottoporsi ad una semplice operazione del setto nasale e invece ha perso la vita. Gli inquirenti vogliono capire come quell’ago sia finito in uno dei bronchi e soprattutto da quanto tempo. Cosa ha portato alla morte dell’uomo?

Vincenzo lascia nel dolore la sua bambina di 3 anni e la sua compagna Shana. Tantissime le persone che stanno cercando di mostrare affetto e vicinanza alla famiglia, per l’improvvisa ed inaspettata perdita. L’uomo si prendeva anche cura del fratello disabile.

La compagna e madre di sua figlia ha pubblicato un post sui social network per ringraziare tutti della vicinanza e dell’affetto che stanno ricevendo in questo momento. Ecco le sue parole.