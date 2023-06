Un episodio drammatico si è consumato nella giornata di mercoledì scorso in Calabria, più precisamente a Laureana di Borrello, in provincia di Reggio Calabria. Vincenzo Cordì, un ragazzino di soli 14 anni, ha perso la vita dopo che il trattore che stava guidando si è ribaltato e lo ha schiacciato. Il minore aveva trovato le chiavi in casa ed era salito a bordo del mezzo senza il consenso dei genitori.

Si chiamava Vincenzo Cordì il ragazzino di soli 14 anni che nella giornata di mercoledì scorso, il 21 giugno, ha perso tragicamente la vita.

Stando a quanto emerso fino ad ora, pare che il giovane stesse guidando un trattore, quando quest’ultimo si è ribaltato e lo ha schiacciato.

Gravissimi i traumi riportati dal piccolo, che nonostante il tempestivo arrivo dei soccorritori sul posto, si è spento poco dopo l’incidente.

Credit: Vigili del Fuoco

Il 14enne pare che avesse preso le chiavi del mezzo agricolo da un cassetto in casa, senza che i suoi genitori se ne accorgessero. A qual punto, nonostante gli stessi genitori gli avessero detto di non farlo, lui è salito sul trattore e lo ha acceso, mettendosi in marcia nella tenuta di famiglia.

Il padre del ragazzino era a qualche centinaio di metri di distanza, probabilmente intento a pascolare il bestiame e Vincenzo forse voleva raggiungerlo a bordo del trattore.

Vincenzo Cordì aveva appena passato gli esami di terza media

L’incidente come detto si è verificato in provincia di Reggio Calabria, più precisamente a Laureana di Borrello, piccola località in cui la famiglia di Vincenzo Cordì gestisce da qualche anno un agriturismo e una fattoria didattica.

Proprio mercoledì, giorno della tragedia, il 14enne aveva concluso gli esami di terza media e a settembre avrebbe iniziato un nuovo percorso scolastico nelle superiori.

Come riporta il quotidiano Gazzetta del Sud, inoltre, il 14enne a dicembre scorso aveva destato preoccupazione alla sua famiglia, quando all’uscita da scuola aveva fatto perdere le sue tracce.

Solo poche ore più tardi l’allarme dei genitori era rientrato, quando venne ritrovato a casa di un suo amico.

Vincenzo viene ricordato con affetto da tutti, che sottolineano la vitalità di cui era dotato e il futuro speranzoso che gli si prospettava davanti.

In tantissimi hanno mostrato cordoglio e vicinanza alla sua famiglia, naturalmente sconvolta per quanto accaduto.