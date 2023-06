Tutti lo ricordano per la decima stagione del programma televisivo Vite al Limite. Larry Myers Jr si è spento per sempre all’età di 48 anni. Pesava quasi 500 chili.

La notizia è stata diffusa dalla famiglia, che ha comunicato che Larry Myers Jr è deceduto a seguito di un improvviso infarto, mentre si trovava nella sua abitazione di Houston. Negli ultimi giorni era emotivamente distrutto dopo aver perso un caro amico.

La vita del 48enne è cambiata quando si è reso conto di non riuscire più nemmeno a muoversi. Era un cantante gospel e stava cercando il suo posto nel mondo. Ma poi si è ritrovato a lottare contro il peso e a rinunciare a tutti i suoi sogni.

Nelle decima stagione di Vite al Limite, il pubblico ha avuto modo di conoscerlo. Era stato soprannominato Mr Buttermilk Biscuit. Non riusciva a stare lontano da torte e biscotti.

Grazie al dr Nowzaradan aveva riscosso molto successo. Era perfino riuscito a raggiungere l’obiettivo dell’intervento chirurgico e a perdere ben 180 chili. La sua vita stava per cambiare, aveva 45 anni e grazie al dottore più famoso del mondo, si era operato.

Nella giornata di ieri, è arrivata la più triste delle notizie. Larry non ce l’ha fatta, si è spento per sempre 3 anni dopo la sua partecipazione a Vite al Limite. La famiglia sta ricevendo supporto e affetto da ogni parte del mondo.

Meyers non è l’unico protagonista del programma televisivo che non ce l’ha fatta. Anche Destinee LaShaee, un’altra delle protagoniste più discusse, è morta a febbraio dello scorso anno. Aveva solo 30 anni ed è stata la prima paziente transgender del dottor Nowzaradan.

La causa certa del decesso della donna non è mai stata resa nota, indiscrezioni diffuse sul web parlavano di un gesto estremo. Aveva lasciato un ultimo messaggio:

Sono grata di aver toccato milioni di vite e il cuore in tutto il mondo. Vivendo la mia vita con così tanto dolore per così tanto tempo, ho capito che Dio non fa errori. Sono grata per il mio viaggio, per tutto quello che ho passato, non rimpiango un solo momento.