Sono ancora in corso tutte le indagini per la tragica morte del piccolo Matias Tomkov, di soli 10 anni. Il padre Mirko Tomkov ora è accusato del suo omicidio ed infatti è in stato di arresto. Essendo positivo al Covid, è piantonato in ospedale da diversi agenti di polizia.

CREDIT: FACEBOOK

Una vicenda drammatica, che ovviamente ha scosso migliaia di persone. La mamma ha trovato il figlio a terra nella sua abitazione e per questo ora è ricoverata in stato di shock.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di ieri, martedì 16 novembre. Precisamente nell’abitazione che si trova nel comune a Cura di Vetralla, in provincia di Viterbo.

Il bambino è uscito da scuola alle 13.30, sono andati alcuni parenti a riprenderlo. Tuttavia, la terribile scoperta è avvenuta intorno alle 15.30. Per questo gli inquirenti ora stanno cercando di ricostruire il buco di queste due ore.

Vogliono capire se il piccolo sia rimasto da solo in casa o se il padre, dopo esser fuggito dall’ospedale, ha atteso con lui il ritorno della mamma, che era a lavoro. Subito dopo ha ucciso il figlio provocandogli una ferita alla gola.

I primi a scoprire il corpo sono stati proprio i vigili del fuoco. Sono andati nell’abitazione, poiché avevano ricevuto una chiamata per una strana fuga di gas.

Le indagini per la tragica morte del piccolo Matias Tomkov

Mirko Tomkov aveva il divieto di avvicinamento alla moglie e al figlio. Questo perché anche in passato era stato violento nei loro confronti. Così la sua ex moglie aveva deciso di chiedere aiuto ad un Tribunale.

Gli inquirenti vista la dinamica della vicenda, credono infatti che il padre abbia ucciso il figlio proprio per vendicarsi di ciò che aveva fatto la moglie.

CREDIT: FACEBOOK

A breve entrambi i genitori dovranno parlare con il pm e raccontare la loro versione. Ci sono ancora molti punti bui su questa vicenda e saranno solo le indagini a dare delle risposte concrete.