Vito Bugliarello ha notato che i ragazzini erano in difficoltà e non ci ha pensato due volte ad intervenire per salvarli

Si chiamava Vito Bugliarello l’uomo di 34 anni che nel pomeriggio di sabato, nel tentativo di salvare la vita ad alcuni ragazzini che erano in difficoltà in mare, ha perso la vita. Tanto il dolore in tutta la zona del siracusano in cui si è consumato il dramma.

Con l’arrivo delle belle giornate gli italiani tornano in mare e con loro, purtroppo, le tragedie sulle coste della penisola.

Un dramma assoluto, che è costato la vita ad un uomo di soli 34 anni, si è verificato tra le giornate di sabato e domenica sulle coste siciliane, più precisamente tra Siracusa e Avola.

Erano le 17:00 circa di sabato scorso, quando Vito Bugliarello, che si trovava al mare per trascorrere una giornata di relax, si è accorto che alcuni ragazzini che si erano tuffati in acqua erano in difficoltà.

Senza pensarci un momento si è avvicinato a loro. Senza tuffarsi in mare ha legato due teli e li ha lanciati verso i due giovani, che li hanno presi e sono riusciti a mettersi così in salvo.

Qualcosa però è andato storto. Lo stesso 34enne, forse scivolando sugli scogli, è finito in acqua e non è riuscito più a riemergere.

Le disperate ricerche di Vito Bugliarello

Immediata la chiamata ai soccorsi, che altrettanto tempestivamente hanno messo in moto la macchina delle ricerche.

Ad intervenire è stata la Capitaneria di Porto di Siracusa, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco e dei sommozzatori arrivati da Reggio Calabria.

Per ore gli operatori hanno perlustrato la zona, facendo la drammatica scoperta nella mattinata di ieri, domenica.

Il corpo senza vita di Vito era incastrato in delle rocce a 40 metri di profondità.

Le autorità giudiziarie hanno disposto un’autopsia su Vito, che dovrebbe aiutarli a capire se a portarlo via è stato l’annegamento, un malore o delle ferite riportate dopo lo scivolamento sugli scogli.

Enorme intanto il dolore per la scomparsa di un uomo conosciuto e ben voluto da tutti, che fino ai suoi ultimi istanti di vita ha cercato di aiutare gli altri con un gesto eroico. Grazie al suo sacrificio, due giovani possono continuare a vivere. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sul web nelle scorse ore.