È morto in seguito ad un grave incidente stradale il noto cantante Andy Chaves, di 32 anni. Faceva parte della famosa band rock i Katastro. Purtroppo per lui ed anche per altre 2 persone, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, non c’è stato nulla da fare.

A confermare la triste notizia sono stati proprio gli altri due membri del gruppo, in uno straziante post su Instagram. Hanno chiesto a tutti di rispettare la privacy, in questo momento così doloroso per loro e per la famiglia.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia si è consumata nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 maggio, intorno a 00.45. Precisamente lungo la North Pacific Highway, in California.

Il cantante pare fosse in auto con due suoi amici. Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, si sono scontrati prima con un marciapiede e poi con dei mezzi che erano sul ciglio della strada per la manutenzione.

Gli agenti intervenuti sul posto, hanno identificato sin da subito le 3 vittime, che erano nello stesso veicolo. Nel violento impatto sono morti Andy Chaves di 32 anni, Crystal McCallum di 34 anni e Wayne Walter Swanson Jr di 40 anni.

Inoltre, anche tre operai che erano sul luogo, hanno riportato dei traumi. Per questo sono ricoverati in ospedale, ma sembrerebbe che nessuno di loro sia in pericolo di vita.

Morte del cantante Andy Chaves, il messaggio della sua band sui social

Per informare tutti i loro fan della perdita subita, gli altri due membri della band dei Katastro, hanno voluto pubblicare sui social un messaggio. Nel post hanno scritto:

Siamo completamenti devastati nel dover annunciare la perdita di nostro fratello e cantante Andy Chaves. Per favore, rispettate la privacy della famiglia e di tutti noi, mentre iniziamo ad elaborare questo lutto. Grazie per l’amore ed il supporto.

Dopo queste parole, sono tante le persone che hanno voluto commentare con un messaggio di vicinanza ed affetto per la morte del cantante. Nel frattempo le forze dell’ordine stanno lavorando per cercare di capire la dinamica dell’incidente ed anche le eventuali responsabilità.