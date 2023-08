Una tragica fatalità è costata la vita a Vittorio e Lucia, una coppia di anziani originari e residenti a Nusco, piccolo comune in provincia di Avellino. Venerdì sera si stavano recando alla Festa della Trebbiatura a Sant’Angelo dei Lombardi, quando una vettura è sopraggiunta e li ha travolti in pieno. L’uomo è morto sul colpo, mentre la donna si è spenta poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Una vita intera vissuta l’uno al fianco dell’altra e il destino, questa volta tragico, ha deciso di portarli via insieme.

Ancora un tragico incidente sulle strade italiane che questa volta è costato la vita a due persone, moglie e marito, anziani, entrambi originari e residenti a Nusco, un piccolo comune di 3mila abitanti della provincia di Avellino.

Erano usciti di sera per recarsi alla Festa della Trebbiatura di Sant’Angelo dei Lombardi e mentre stavano attraversando la provinciale che in Irpinia collega il piccolo comune allo scalo ferroviario dismesso di Morra de Sanctis, un mezzo è arrivato e li ha investiti.

L’automobilista si è subito fermato e li ha soccorsi per primo, effettuando anche la chiamata di emergenza ai medici del 118.

All’arrivo delle ambulanze la situazione era purtroppo già irrimediabilmente compromessa. Vittorio era già deceduto, probabilmente sul colpo nell’impatto.

Lucia, che aveva ancora battito, è stata subito trasportata in ospedale, dove però si è spenta poco dopo.

Il dolore per la morte di Vittorio e Lucia

Vittorio e Lucia erano molto conosciuti e stimati a Nusco. Erano i genitori di Francesco Biancaniello, che nelle ultime elezioni si era candidato a sindaco e che attualmente ricopre il ruolo di assessore comunale.

Antonio Iuliano, primo cittadino di Nusco, ha voluto salutare e rendere onore ai due anziani dedicando loro una toccante lettera di cordoglio. Ecco le parole del sindaco: