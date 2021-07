A poco prima di un anno dalla tragica morte di Viviana Parisi e il piccolo Gioele Mondello, la Procura ha depositato la consulenza sulla tragedia avvenuta nelle campagne di Caronia.

L’esito era quello che la famiglia e il resto del paese si aspettavano già. Secondo i medici legali Elvira Ventura Spagnolo e Daniela Sapienza, delle università di Palermo e Messina, che hanno effettuato l’autopsia, Viviana Parisi si è suicidata. Nessun segno di aggressione da parte di un’altra persona o da parte di animali. Confermata, dopo un anno, la pista dell’omicidio-suicidio, da sempre battuta dagli inquirenti. Ancora non è chiaro come sia morto il piccolo Gioele.

Morte Viviana e Gioele: Daniele Mondello non ha mai smesso di cercare la verità

Daniele Mondello, marito e padre, non ha mai smesso di lottare per scoprire la verità. L’uomo si è sempre detto certo della sua convinzione su come siano andate le cose. Qualcosa è accaduto dopo l’incidente in galleria perché, secondo lui, Viviana Parisi non avrebbe mai fatto del male al suo bambino. Lo amava e lo proteggeva sempre.

La famiglia, attraverso i suoi legali, ha anche assunto dei consulenti, che dopo aver studiato i corpi senza vita di mamma e figlio, hanno consegnato una relazione alla Procura. Hanno individuato una sostanza rosea sui denti di Viviana. Sostanza che secondo l’avvocato Claudio Mondello si produce soltanto per asfissia da immersione in un liquido. Elementi che però la Procura non sembra aver riscontrato.

Viviana Parisi era inseguita dai suoi incubi, mentre correva con il figlio in braccio, in mezzo alla campagne di Caronia?

La madre si è suicidata. Nessuna aggressione di uomini o animali

Parole difficili da accettare. Dopo un anno, i corpi di Viviana Parisi e Gioele Mondello saranno riconsegnati alla famiglia. I parenti potranno salutarli con una funzione funebre e potranno dare loro una degna sepoltura.