Il suo obiettivo era quello di raggiungere la città di Milano incamminandosi da un comune situato nella provincia di Roma. Questa è stata l’idea che un giovane adolescente ha messo in atto all’insaputa dei suoi genitori. Il ragazzo, infatti, si è incamminato a piedi lungo l’Autosole ma immediatamente è stato rintracciato dalla polizia stradale.

La polizia stradale, dunque, ha sorpreso l’adolescente a marinare la scuola per compiere questa bizzarra impresa. Stando alle fonti circolanti, i fatti si sono verificati martedì mattina. Inutile dire che l’intervento della polizia è stato fondamentale affinché l’idea pensata dal ragazzo non venisse messa in atto.

Voleva raggiungere Milano a piedi: adolescente fermato dalla polizia stradale

Stando a quanto dichiarato dagli agenti di Polizia Stradale, nella mattina di martedì 28 settembre i poliziotti hanno visto camminare sull’A1 un giovane adolescente. A quel punto gli agenti hanno fermato il ragazzo per chiedere informazioni riguardo quello che stava succedendo.

Con tutta la calma del mondo, il giovane ha svelato alla polizia di non essere andato a scuola e, all’insaputa dei genitori, aveva pensato di raggiungere il capoluogo lombardo a piedi. Le parole scambiate con gli agenti hanno permesso al ragazzo di comprendere che il suo piano era irrealizzabile.

A quel punto, dunque, gli agenti di polizia hanno accompagnato il giovane adolescente presso gli uffici della stradale di Orvieto. Immediatamente è stato recuperato il numero di telefono della madre del ragazzo. Inutile dire che la donna si è recata tempestivamente sul posto per riprendere il ragazzo. Successivamente mamma e figlio sono tornati a casa.

