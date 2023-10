“Voleva scattare la foto perfetta, è accaduto tutto in pochi istanti”, lo straziante racconto dell’amico del turista morto

Il turista era in viaggio in India con un suo amico, ha toccato un cavo mentre cercava di scattare la foto perfetta

Turista deceduto mentre cercava di scattare una “foto perfetta dell’Himalaya”. Ivan Brown, proprietario di un pub nel Regno Unito, si era recato in India per una vacanza con un suo amico.

A raccontare quanto accaduto, è stato l’amico David Linder. Era il suo viaggio dei sogni, tutti conoscevano Ivan Brown, proprietario di un pub storico: The Murderers.

I due avevano deciso di partire insieme per l’India, sarebbe dovuto essere un viaggio memorabile, uno di quelli che si ricorda per tutta la vita. Ma si è invece trasformato in una tragedia inaspettata. Per otto lunghe settimane hanno visitato l’India, scattato foto e documentato ogni bellissima esperienza. Poi, un giorno Ivan aveva deciso di cercare un panorama fotografico dell’Himalaya. Si trovavano nel distretto di Chambra, l’uomo è salito su un tetto, pronto a catturare l’immagine. Ha toccato un cavo aereo attivo, in modo accidentale ed è rimasto folgorato. È deceduto sul colpo.

L’amico, impotente e testimone della drammatica scena, ha subito lanciato l’allarme.

Eravamo solo una coppia di 70enni che viaggiavano con lo zaino in spalla attraverso l’India, per scoprire la storia, la cultura e la geografia di un paese affascinate. Mentre stavamo lasciando il nostro hotel, abbiamo trovato la vista più spettacolare e abbiamo chiesto al nostro autista di accostare. Ivan era sempre alla ricerca della fotografia perfetta. Abbiamo scelto una casa abbandonata e siamo saliti sulla cima. Ha messo la mano su un cavo, è accaduto tutto in pochi istanti.

Il turista è caduto all’indietro, precipitando da quel tetto. L’amico ha cercato di aiutarlo, ma non rispondeva. Era già deceduto.

Oggi David racconta di quei giorni indimenticabili con il suo amico, delle ultime volte che lo ha visto sorridere e di quanto amasse viaggiare e fotografare ogni dono della natura. Oggi David piange il suo amico e si tormenta, perché se non fossero saliti su quel tetto, adesso sarebbero a casa insieme a bere qualcosa nel pub di Ivan.