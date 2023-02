Una notizia sconcertante ha sconvolto gli appassionati di calcio, soprattutto quelli austriaci. Volkan Kahraman, ex calciatore della nazionale dell’Austria, ha perso la vita dopo che un suo amico lo ha freddato con una pistola all’esterno di un locale di Vienna. Lo stesso amico, dopo il gesto estremo, ha ricolto l’arma verso se stesso ed ha premuto il grilletto togliendosi la vita a sua volta.

Un episodio che ha sconvolto tutti si è verificato nei giorni scorsi tra le strade di Vienna ed ha avuto come sfortunato protagonista un ex calciatore professionista, con diverse presenze anche nella nazionale austriaca.

Si tratta di Volkan Kahraman, che ha perso la vita dopo un litigio avuto con un amico all’esterno di un locale della capitale austriaca, situato in Etrichstrasse.

Stando a quanto riportato da alcuni media locali, sembrerebbe che l’ex campione avesse avuto una discussione con il suo conoscente, un imprenditore del posto di 46 anni.

Usciti dal locale, quest’ultimo avrebbe estratto una pistola e l’avrebbe puntata proprio verso Kahraman, premendo il grilletto e colpendolo dritto in testa. Per lui non c’è stato nulla da fare e si è spento sul colpo.

Dopo l’estremo gesto, Orhan, l’imprenditore di 46 anni, ha rivolto la pistola verso se stesso e si è tolto la vita a sua volta.

Chi era Volkan Kahraman

Volkan Kahraman, nato a Vienne nel 1979, ha iniziato a giocare a calcio nelle giovanili dell’Austria Vienna, per poi esordire tra i professionisti nel 1997 con la maglia del club olandese del Feyenoord.

Tanti i club per cui ha giocato. Nel 2002 è stato anche convocato dalla sua nazionale ed ha vestito in tre occasioni i colori della sua patria.

Appesi gli scarpini al chiodo ha continuato a lavorare nel calcio in diversi ruoli. Da quello di magazziniere a quello di dirigente e osservatore.

