Lo scorso 2 novembre lo sport americano e in particolare il mondo della pallacanestro hanno perso uno degli atleti più importanti e forti mai visti su un parquet. Si tratta di Walter Davis, cestista originario della North Carolina, scomparso all’età di 69 anni per, come riportato dai media locali, cause del tutto naturali. Ha vinto un oro olimpico con la nazionale degli Stati Uniti ed è ricordato come uno delle leggende dei Phoenix Suns.

Lutto gravissimo nel mondo dello sport americano e in particolare in quello della pallacanestro, che negli USA è una vera e propria ‘religione’ per molti.

All’età di 69 anni si è spento per sempre Walter Davis, cestista di Pineville, in North Carolina, con una carriera di altissimo livello nella NBA.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio arrivati dalla stessa federazione e da tanti personaggi importanti della storia della National Basketball Association.

Chi era Walter Davis

Ha iniziato la sua carriera sportiva all’università del North Carolina, divenendone una delle leggende dell’ateneo. Con la squadra universitaria realizzò quasi 2000 punti, catturò quasi 700 rimbalzi e servì oltre 400 assist ai compagni.

Statistiche che lo resero protagonista nella vittoria di un torneo ACC e di quella sfiorata nel campionato NCAA, il più importante a livello universitario.

Nel 1976, prima che venisse selezionato in NBA, fece parte della spedizione americana ai giochi olimpici di Montreal, in Canada, vincendo la medaglia d’oro.

L’anno successivo, nel 1977, fu la quinta scelta assoluta all’NBA Draft e venne selezionato dai Phoenix Suns.

In Arizona giocò per la maggior parte dei 15 anni in cui ha militato nel massimo campionato mondiale, diventando dei Suns una leggenda, uno dei giocatori più forti di sempre della squadra.

Nel suo primo anno vinse il titolo di Rookie Of The Year, che va al miglior nuovo arrivato nella lega. Fece parte della squadra dei Rookie quell’anno, inoltre.

Fece parte per due volte all’All NBA Second Team e per sei volte all’All NBA First Team.

Importante anche il legame con il più grande di sempre, Michael Jordan, che giocò nella squadra della stessa università e che a domanda di un giornalista sui chi fosse il suo idolo, rispose proprio con il nome di Walter Davis.