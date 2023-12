Nonostante i numerosi alti e bassi, quello che lega Wanda Nara e Mauro Icardi sembra essere un amore vero. Secondo la show girl, che da qualche mese ha scoperto di avere la leucemia, in questo periodo lui glielo sta dimostrando più che mai. A Ballando con le stelle l’argentina ha raccontato di un episodio in particolare che è avvenuto nei primi giorni dopo la diagnosi.

La storia d’amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi che dura ormai da più di 10 anni, era iniziata già con il botto. Lei, infatti, era legata a Maxi Lopez, calciatore anche lui e amico di Icardi, con il quale ha avuto tre figli. Per Mauro, Wanda interruppe la storia con Lopez.

Con l’argentino ex Inter, oggi al Galatasaray, si è sposata nel 2014 e con lui ha avuto poi due figlie femmine, nate nel 2015 e nel 2016.

La loro storia non è stata sempre rose e fiori. Come è noto, i loro nomi sono spesso finiti nelle pagine delle riviste di gossip. Presunte crisi di matrimonio e relazioni extraconiugali hanno messo a serio rischio il prosieguo della loro storia, ma alla fine sono sempre rimasti insieme e oggi sembrerebbe che siano uniti più che mai.

Wanda Nara, Icardi e la malattia

Il loro rapporto parrebbe essersi rafforzato ancora di più da qualche mese fa a questa parte. Precisamente da quando Wanda ha purtroppo scoperto di essere affetta da leucemia.

Lui, stando a quanto raccontato dalla presentatrice e modella argentina, ha sofferto moltissimo quando insieme hanno scoperto della battaglia che si stava palesando loro davanti.

Lo ha raccontato la stessa Wanda a Ballando con le Stelle, programma italiano a cui sta partecipando in queste settimane:

Quando mi hanno diagnosticato la leucemia è impazzito, non riusciva a dormire. L’ho trovato alle 4 di mattina con il telefono a cercare le cure da fare.

Per la Nara la priorità assoluta sono i suoi bambini, come ha raccontato recentemente a Mara Venier a Domenica In. La paura di lasciarli soli troppo presto è l’unica che la preoccupa.

Sapere che c’è Mauro insieme a loro in questo momento in cui lei, per vari motivi, è lontana da casa, la fa stare più serena: