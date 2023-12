Arrivata quasi alla conclusione del programma Ballando con le Stelle, Wanda Nara è stata ospite a Domenica In ed ha parlato di questa sua esperienza. Soprattutto di come la stia aiutando nel percorso con la malattia che sta affrontando da qualche mese. Le parole della show girl e presentatrice.

Era il luglio scorso quando la vita di Wanda Nara, bellissima modella e show girl argentina, famosa in Italia per essere la moglie dell’ex attaccante dell’Inter Mauro Icardi, cambiava per sempre.

Cambiava perché a seguito di alcuni malesseri e controlli in ospedale, scopriva di essere affetta da leucemia.

Credit: wanda_nara – Instagram

In realtà non lo ha scoperto dai medici, ma da un giornalista argentino, Jorge Lanata, che per primo ha lanciato lo scoop sui media cogliendo di sorpresa perfino lei, che ancora non aveva avuto una diagnosi certa dopo le analisi.

Dopo mesi di notizie trapelate, mai smentite del tutto, interviste e dichiarazioni a cuore aperto, Wanda Nara ha deciso di uscire allo scoperto e raccontare tutto.

Lo ha fatto qualche settimana fa, al programma Ballando con le Stelle, al quale ha deciso di partecipare come concorrente.

Le parole di Wanda Nara a Domenica In

Nel pomeriggio di ieri la show girl è stata ospite da Mara Venier nel salotto di Domenica In. L’argentina ha raccontato la sua esperienza a Ballando con le Stelle e di come essa l’abbia aiutata in questo periodo difficile:

Ho accettato di farlo per pensare ad altro. Sono così impegnata a ballare che non penso. I medici in Argentina mi seguono, Carolyn Smith mi ha affidato alla sua dottoressa personale, mi ha dato il numero e mi ha detto che posso chiamarla quando voglio. Sono stati 3 mesi intensi, ho conosciuto tante belle persone. Qui non c’è la mia famiglia, ma mi sono divertita.

Poi Mara le ha mostrato una clip andata già in onda a Ballando, nella quale lei parlava della sua malattia. Commossa, ha commentato così:

Non avevo ancora visto cosa è andato in onda. Non volevo parlare in realtà. Ne ho parlato tanto con il mio autore, avevo il dubbio se farlo o no. Il mio voleva essere un messaggio di forza. Sto ricevendo tanti messaggi belli, di persone che mi dimostrano affetto, ma anche qualche critica.

Alla domanda di Mara sulla paura, Wanda ha risposto che il pensiero è solo per i suoi bambini: