La protagonista di una delle interviste riportate sul numero di questa settimana di Oggi è Wanda Nara. La show girl, in questo momento impregnata a Ballando con le Stelle, è tornata a parlare della malattia. Non ha mancato, inoltre, di rispondere agli haters che, come lei raccontano, non credono al fatto che stia male.

Credit: wanda_nara – Instagram

Non è assolutamente il periodo più bello della vita per Wanda Nara. Non lo è da quando ha scoperto che non è in buone condizioni di salute e da quando, lo scorso luglio, il giornalista argentino Jorge Lanata ha rilasciato la notizia riguardante la leucemia di cui la show girl soffrirebbe.

A Oggi Wanda è tornata a parlare di quell’episodio e di quanti problemi le abbia causato:

Io non avevo ancora i risultati dei miei esami e lui invece lo ha detto al Paese e quindi anche ai miei figli. Nel telefono ho questa chat che mi spezza il cuore. Me l’ha girata mia sorella Zaira. C’è uno dei miei figli che le scrive: ‘Zia, dimmi la verità, la mamma sta morendo e non ce lo dice’.

Wanda Nara contro gli haters

La modella sta seguendo il suo percorso di cure, sul quale non ha rilasciato grosse informazioni, come è lecito che sia.

Nel frattempo ha deciso di partecipare come concorrente a Ballando con le Stelle e gli haters, sempre presenti, forse si sono attaccati proprio a questo per criticarla.

Credit: Oggi – Instagram

Il problema è che se non ti vedono “inchiodata” a un letto, in ospedale, moribonda, senza capelli, pensano che stai bene. Ma che ne sanno di come sto, delle medicine che prendo, della paura che mi viene quando mi fermo.

Credit: wanda_nara – Instagram

Ma un messaggio, la moglie di Mauro Icardi, vuole lanciarlo soprattutto ai suoi figli: