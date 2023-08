Dopo giorni di silenzio, a svelare i retroscena di quello che probabilmente è il periodo più sfortunato e doloroso della sua vita ci ha pensato la stessa Wanda Nara. La moglie di Icardi, al giornalista argentino Angel De Brito, ha raccontato di come ha scoperto la malattia e di come ha reagito lei e la sua famiglia. Uno shock molto forte per tutti loro.

Credit: wanda_nara – Instagram

È sempre stata abituata a stare al centro dei gossip e dei chiacchiericci da giornale, ma questa volta la situazione richiede molta più serietà e delicatezza.

Tutto è iniziato a metà luglio, quando i giornali praticamente di tutto il mondo riportavano la notizia di un malore accusato da Wanda, del conseguente ricovero e delle analisi effettuate da dottori, e soprattutto di una diagnosi scioccante per la modella, quella di leucemia.

Dopo qualche giorno di silenzio la moglie di Mauro Icardi è apparsa sui social pubblicando un lungo sfogo, nel quale sostanzialmente raccontava quanto le era accaduto e chiedeva a tutti di rispettare la sua privacy e quella della sua famiglia in questo momento difficile. Soprattutto per proteggere i suoi bambini.

In questi giorni è tornata a parlare ed ha raccontato alcuni retroscena sui momenti in cui ha scoperto di avere qualcosa che non va.

Il racconto di Wanda Nara

La modella argentina, in un’intervista con il giornalista e amico Angel De Brito, ha spiegato di essersi recata in ospedale a Buenos Aires e dopo che un test aveva dato degli esiti sballati, i medici avevano deciso di fargliene altri 5.

Sono ancora sotto shock, cerco di metabolizzarlo. È stata dura perché nessuno mi ha detto niente. Non hanno confermato la diagnosi e l’ho saputo in tv. Ho fatto cinque esami e i medici non mi hanno dato una diagnosi finché non fosse arrivato il risultato della biopsia. Nel mio caso, è stato solo giovedì scorso.

In quei momenti il panico ha preso il sopravvento non solo di Wanda, ma di tutta la famiglia.

I medici avevano dei sospetti, ma potevano essere sei malattie diverse, per questo non mi hanno detto niente. Mauro voleva lasciare la sua carriera, mia sorella Zaira è tornata dalle vacanze, mia madre era sdraiata per terra, i miei figli piangevano per quello che avevano sentito. Sono diventata forte, ma tutto è crollato.

Nelle sue dichiarazioni Wanda non ha specificato ancora di quale malattia si tratti con esattezza, ma non ha nemmeno smentito ciò di cui tutti sono convinti in Argentina. Ovvero che si tratti di leucemia.

In ogni caso, ha detto che ne parlerà quando sarà pronta e più serena.