Nel post con cui Wanda Nara ha voluto tirare le somme di fine anno, è presente anche il documento in cui è contenuta e spiegata la diagnosi esatta della malattia che ha scoperto di avere nell’estate scorsa. La show girl soffre di Leucemia Mieloide Cronica: come si scopre, come viene trattata e quanto si sopravvive.

Credit: wanda_nara – Instagram

Per i festeggiamenti di fine anno, Wanda Nara, Mauro Icardi e i loro 5 figli hanno scelto di trascorrere qualche giorno di relax a Dubai.

Una vacanza meritata dopo ottimi risultati raggiunti in ambito lavorativo dalla show girl e dal calciatore.

La prima, come è noto, oltre ad aver vinto diversi premi in Argentina, ha trionfato anche nella finale nell’edizione italiana di Ballando con le stelle.

Lui, Mauro Icardi, è stato nominato sportivo dell’anno in Turchia e, con la maglia del Galatasaray ha vinto il campionato da protagonista.

Nel post pubblicato da Wanda proprio nell’ultimo giorno dell’anno, la bellissima modella e presentatrice ha tirato le somme dell’anno che si è lasciata alle spalle, sottolineando tutti i successi e parlando, ovviamente, anche della malattia che gli è stata diagnosticata a luglio scorso.

A ottobre aveva confermato per la prima volta, rispondendo ad una domanda di utente sui social, di avere la leucemia. Notizia poi confermata anche durante la sua esperienza nel programma talent della Rai.

La malattia di Wanda Nara

In questo caso, invece, ha voluto proprio scendere nei dettagli, pubblicando il documento emesso dal medico e dalla clinica che la hanno in cura, in cui è contenuta la diagnosi esatta. Il documento recita:

Vi informiamo che la paziente Wanda Nara è sotto osservazione presso la Fundaleu (Istituto in Argentina in cui si è recata per le cure, ndr) da luglio 2023 per una leucemia miloide cronica con una risposta soddisfacente al trattamento somministrato. Effettua visite periodiche in Argentina e in Turchia per controllare l’andamento della malattia.

La Leucemia Mieloide Cronica, come riporta l’AIRC, è una malattia che si sviluppa nel midollo osseo, progredisce lentamente e può rimanere asintomatica anche per anni nella fase iniziale.

Rappresenta circa il 15% dei casi di leucemia in generale e colpisce due persone su 100mila, perlopiù persone di oltre 60 anni.

L’origine della malattia è nella quasi totalità dei casi genetica e viene trattata maggiormente con inibitori della tirosin chinasi, che in alcuni casi ottengono risultati curativi, in altri di manutenzione.

In un caso come quello di Wanda Nara la sopravvivenza è attualmente superiore al 90 percento a 5 anni dalla diagnosi della fase cronica della malattia.