Nella giornata del 13 marzo 2022 è venuto a mancare William Hurt. Il celebre attore statunitense è deceduto a distanza di pochi giorni dal suo 72esimo compleanno. A darne l’annuncio è stato suo figlio attraverso un comincato. Tra le cause della sua morte c’è stato il cancro alla prostata esteso alle osse.

A dare l’annuncio della sua scomparsa è stato suo figlio. Tuttavia, nel comunicato non appare nessuna correlazione alla malattia di Hurt. Con queste parole la famiglia dell’attore ha voluto rendere pubblica la notizia:

A diffondere la pima notizia del suo cancro è stato il “The National Enquirer” nell’anno 2015:

Al vincitore premio Oscar, 65 anni, è stato diagnosticato e curato un cancro alla prostata tre anni fa. È in remissione, William ha lavorato per tutto il tempo e ora gode della migliore forma avuta nella sua vita.

Nell’anno 2018, l’attore deciso di sottoporsi ad una terapia sperimentale. Si trattava di un nuovo trattamento chemioterapeutico contro il cancro grazie al quale i pazienti potevano evitare effetti collaterali come nausea e caduta dei capelli. In occasione di un’intervista lui stesso dichiarò:

Non volevo sentire la parola chemio, ho combattuto con le unghie e con i denti per cinque anni per cambiare la mia vita in modo che quella parola non mi riguardasse e poi eccola, ero davvero sconvolto.