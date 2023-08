William è sceso dalla macchina per aiutare il suo papà, ma quel gesto gli è costato la vita: è stato colpito dalla ruota di un semirimorchio

William ha perso la vita a soli 15 anni, mentre aiutava il suo papà a cambiare la gomma del loro mezzo di famiglia. Stavano viaggiando, quando la ruota si è bucata e così, l’intera famiglia è stata costretta ad accostare la macchina per cambiare la gomma.

Il ragazzino di 15 anni è sceso dalla vettura per aiutare il suo papà, ma prima che i due potessero riprendere il viaggio, è accaduto l’imprevedibile. William Jason Lamont Bell è stato colpito dalla ruota di un semirimorchio che viaggiava su quella stessa strada. La tristissima vicenda è accaduta in Indiana, negli Stati Uniti.

Il 15enne era diretto, con la sua famiglia, nel Kentucky. Un viaggio che purtroppo è stato interrotto da un incidente di percorso. Il papà è subito sceso dalla vettura per cambiare la gomma bucata e, senza che lui glielo chiedesse, William si è offerto di aiutarlo: “Il mio ragazzo mi voleva solo aiutare, non glielo avevo nemmeno chiesto”. Queste le disperate parole del padre, dopo quel doloroso incidente. Purtroppo, il destino aveva altri piani per il 15enne. La ruota posteriore di un semirimorchio si è staccata e lo ha raggiunto.

Nonostante il trasporto in ospedale, William non ce l’ha fatta

Subito i soccorsi si sono precipitati sul posto e lo hanno trasportato all’ospedale di Chicago. Purtroppo aveva riportato delle gravissime lesioni e, nonostante le tempestive cure mediche, non ce l’ha fatta. Oggi, grazie al gesto commovente dei suoi genitori, il cuore del 15enne batte nel corpo di un’altra persona. Ha salvato la vita di qualcuno che ne aveva bisogno.

Anche il conducente dell’altro mezzo, sequestrato dalle autorità, è stato portato in ospedale e sottoposto a tutti gli esami tossicologici. I risultati, tuttavia, non sono ancora stati resi noti.

La storia di questo ragazzo ha fatto il giro del mondo attraverso i social network. Un 15enne che voleva solo aiutare il suo papà e continuare la vacanza con la sua famiglia. Un gesto che gli è costato la vita, perché a volte il destino sa essere davvero crudele.