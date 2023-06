Scomparso nel 2021, Willie Garson non è mai stato dimenticato dalla famiglia di Sex and the City e di And Just Like That

È appena stata divulgata la seconda stagione di And Just Like That, la serie sequel di Sex and the City. In uno degli episodi del nuovo capitolo, Carrie, il personaggio interpretato da Sarah Jessica Parker, ha fatto un riferimento al suo amico ed ex collaboratore Stanford, interpretato fino al 2021 dall’indimenticato Willie Garson.

Il 21 settembre del 2021 il mondo del cinema apprendeva con grande tristezza la notizia della scomparsa di un grandissimo attore, con una carriera colma di successi e ancora molto giovane. Si trattava di Willie Garson, sconfitto da un tumore a soli 57 anni.

A darne il tragico annuncio ci pensò il suo figlio adottivo, Nathan, che in uno straziante post sui social diceva addio per sempre a suo papà, ringraziandolo per tutto l’amore condiviso e per tutti gli insegnamenti che gli aveva dato.

Come detto, Garson era un attore di altissimo livello, che sia al cinema che in televisione aveva ricoperto ruoli indimenticabili.

Dal 1986, anno in cui ha esordito in una miniserie televisiva, fino al 2021, anno in cui se ne è andato per sempre, ha prestato volto e voce a centinaia tra film e serie.

Il ruolo che, tra gli altri, più di tutti lo ha reso celebre è senza dubbio quello di Stanford Blatch in Sex and the City.

Willie lo ha interpretato praticamente in tutte le stagioni della serie, andata in onda dal 1998 al 2004, nei due film usciti nelle sale nel 2008 e nel 2010, e anche nella prima stagione di All Just Like That, serie uscita nel 2021 con la prima stagione, proseguimento proprio di Sex and the City.

Il ricordo di Willie Garson

La scomparsa di Willy era arrivata proprio nel bel mezzo delle registrazioni della prima stagione dello show. Michael Patrick King, showrunner della serie, aveva riadattato la trama e fatto in modo che Stanford uscisse di scena, lasciando New York alla volta del Giappone per una nuova esperienza lavorativa.

Lo scorso 22 giugno è stata ufficialmente rilasciata la seconda stagione della serie e in uno degli episodi, è stato inserito un ricordo di Stanford, e quindi dell’indimenticato Willy.

Carrie, la protagonista interpretata dalla Parker, dopo aver ricevuto i complimenti per un kimono che indossa, ringrazia dicendo che glielo ha mandato il suo amico Stanford dal Giappone.