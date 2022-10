Un episodio molto spiacevole ha sconvolto il mondo della televisione e della musica statunitense. Willie Spence, giovane cantante, noto per aver stupito tutti durante la sua partecipazione alla 19esima edizione di American Idol, è venuto a mancare in uno scontro stradale avvenuto lo scorso martedì 11 ottobre in Tennessee.

A riportare la notizia ci hanno pensato diversi quotidiani e siti americani, che oltre ad annunciare il decesso del cantante 23enne, hanno anche fornito dettagli sulla dinamica dell’incidente stradale in cui ha perso la vita.

Secondo quanto riportato, pare che intorno alle 16:00 di martedì 11 ottobre, Spence era a bordo della sua auto, una Jeep Cherokee e stava tornando dal Tennesse a casa sua ad Atlanta.

Molto probabilmente per una gomma forata, ha perso il controllo della vettura e la stessa è finita fuori dalla carreggiata, impattando violentemente contro il rimorchio di un mezzo parcheggiato al bordo della strada.

Inutili i tentativi di salvataggio da parte dei soccorritori giunti prontamente sul posto. Troppo gravi i traumi riportati, che hanno decretato il decesso del giovane praticamente all’istante.

Cordoglio per la morte di Willie Spence

Willie Spence aveva stupito tutti durante la sua audizione e partecipazione alla 19esima edizione del talent show più seguito degli Stati Uniti, American Idol.

La sua interpretazione del brano “Diamonds” di Rihanna era stata a dir poco commovente ed è proprio con la clip di quell’esibizione che la casa di produzione ha voluto ricordarlo e salutarlo per sempre sui social. A corredo del video hanno poi scritto:

Siamo devastati dalla morte del nostro amato membro della famiglia di American Idol, Willie Spence. Era un vero talento che ha illuminato ogni stanza in cui è entrato e lo farà sempre. Ci manchi profondamente. Inviamo le nostre condoglianze ai suoi cari.

In quell’edizione il cantante afroamericano arrivò al secondo posto finale, battuto solo da Chayce Beckham. Quest’ultimo, rimasto suo amico anche dopo il programma, ha voluto a sua volta ricordarlo pubblicamente: