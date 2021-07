Yecenia Morales è morta a soli 25 anni, mentre faceva bungee jumping. La giovane ha frainteso il segnale del via e si è gettata nel vuoto prima che venisse legata alle funi. Un piccolo errore che si è trasformato in una tragedia immensa e indimenticabile.

L’episodio arriva da Amaga, un comune della Columbia molto noto ai turisti. Yecenia Morales voleva trascorrere una giornata diversa con il suo fidanzato e provare il brivido del bungee jumping, l’attività sportiva che consiste nel lanciarsi da un luogo elevato dopo essere stati imbracati con una corda elastica. Ma qualcosa non è andato come previsto.

Gli organizzatori avevano prima messo in sicurezza il suo ragazzo e poi gli avevano dato il via. La 25enne, però, ha pensato che il segnale fosse riferito a lei e si è lanciata nel vuoto. Aveva l’imbracatura messa, ma non era stata ancora legata. È precipitata incontro alla morte, davanti agli occhi di tutti i presenti. Nessun ha avuto il tempo di accorgersi di ciò che stava per accadere o di fermare Yecenia.

In breve tempo, sul posto sono arrivati i soccorsi, ma per la 25enne non c’era già più nulla da fare. L’impatto è stato violento e fatale.

Yecenia Morales morta prima dell’impatto con il suolo

L’esame autoptico ha rivelato che la ragazza è morta a causa di un arresto cardiaco prima di schiantarsi al suolo. Il suo cuore non ha retto per la troppa paura.

La tragedia è accaduta davanti agli occhi del fidanzato, che ha visto morire la sua ragazza in quel giorno che avrebbe dovuto riempire la loro vita e la loro relazione di ricordi e che, invece, l’ha segnata per sempre.

La notizia della morte di Yecenia Morales è stata riportata su tutti i giornali della Colombia e si è poi rapidamente diffusa in tutto il mondo. Tanti i messaggi di cordoglio e gli ultimi saluti alla 25enne.