Zone rosse in Italia, cosa cambierà per gli italiani oggi? Come ogni venerdì siamo in attesa dell’ordinanza del Ministero della Salute per decidere il colore delle Regioni dal lunedì successivo. Ma oggi potrebbe anche arrivare il nuovo Dpcm a firma di Mario Draghi, per capire come sarà la Pasqua degli italiani.

Fonte Pixabay

Molte regioni potrebbero passare oggi in zona arancione o in zona rossa, dopo il monitoraggio settimanale del venerdì e le relative ordinanze del ministro della Salute, Roberto Speranza.

In zona gialla potrebbero rimanere solamente Sicilia e Sardegna, che era bianca in quest’ultima settimana, mentre nel resto d’Italia è prevista la chiusura di bar e ristoranti o addirittura la chiusura dei negozi che vendono beni non di prima necessità.

Sono più di 10 le Regioni che rischiano il passaggio in zona rossa, la maggior parte si trovano al Nord. Rischia di passare direttamente dal giallo al rosso il Lazio, per un Rt troppo alto.

Se attualmente in rosso ci sono solo Basilicata, Campania e Molise, potrebbero aggiungersi Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Friuli Venezia Giulia. E preoccupa anche la situazione di Trento e Bolzano, che hanno norme molto stringenti. Veneto e Toscana, invece, sono in bilico tra arancione e rosso, sempre a causa dell’indice Rt. Mentre Puglia e Valle d’Aosta potrebbero passare dal giallo all’arancione. A rischio anche la Liguria.

Fonte Pixabay

Zone rossa in Italia, in attesa del DPCM di Mario Draghi

Come ogni venerdì, dunque, si attendono le parole di Roberto Speranza, per capire come sarà la situazione nelle Regioni italiane e quali ordinanze entreranno in vigore da lunedì.

Fonte Pixabay

Sempre per oggi è atteso il nuovo DPCM del premier Mario Draghi, che potrebbe stabilire norme e restrizioni in vista delle feste di Pasqua.