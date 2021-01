Possiamo usare prodotti differenti per illuminare il viso e seguire una routine utile per il trucco senza fondotinta

Il trucco senza fondotinta è possibile, infatti non sempre è necessario ricoprire la pelle del viso con questo make per uniformare l’incarnato.

Ecco i prodotti alternativi che puoi fare e la routine di bellezza che migliorano la pelle, rendendola più luminosa, setosa e dunque bella anche senza una base trucco.

Cura i tuoi occhi

Per un trucco senza fondotinta che funziona devi curare i tuoi occhi per fare in modo di non apparire con uno sguardo stanco e stressato.

Ecco che una corretta routine di bellezza serale può aiutarti a svegliarti al mattino con un aspetto più rilassato.

Utilizza un gel per il contorno occhi rinfrescante, che aiuta a eliminare le occhiaie e il gonfiore.

Metti i gel per gli occhi in frigorifero per 30 minuti prima di applicarlo per velocizzare e amplificare l’effetto sgonfiante.

La sensazione di raffreddamento immediato illumina di per sé il tuo sguardo.

Applicare una dose generosa di crema idratante

Se non usi il fondotinta, dovrai comunque cercare di donare setosità alla pelle, applicando uno strato generoso di crema idrante.

Se la tua pelle è secca, massaggiare il prodotto nelle zone particolarmente aride del viso e applicare un secondo strato di crema se necessario.

In alternativa, puoi utilizzare un siero idratante che oltre a ammorbidire la pelle, dona una sensazione di freschezza e tonifica i tratti del viso.

Lascia che la crema idratante penetri completamente, aspettando almeno 10 minuti. Dopodiché procedi con l’applicazione dei trucchi su occhi e labbra.

BB cream e correttore

Il trucco senza fondotinta può essere un passaggio eccessivo se sei abituata a indossarlo.

Potresti dunque alleggerire il tuo make up sostituendo questo prodotto con una BB cream oppure con uno strategico utilizzo del correttore sul viso.

La BB cream uniforma il colorito, ma la texture è più leggera e idratante. La sensazione sulla pelle risulta simile a quella di una crema idratante.

Anche il correttore non ha lo scopo di cancellare le imperfezioni, ma di rendere il colorito della pelle più omogeneo.

Riscaldare il prodotto tra le dita – usalo in crema – e tampona il correttore con molta attenzione nelle cavità sotto gli occhi e direttamente su eventuali arrossamenti o macchie.

Puoi applicare il fondotinta col dito o con un piccolo pennello e sfuma i bordi fino a quando non scompaiono i segni perfettamente.

Prova l’illuminante

Un’altro segreto per migliorare l’aspetto del tuo viso senza utilizzare il fondotinta è l’illuminante.

Prendine una piccola quantità e stendilo sul ponte del naso, sui punti più alti delle guance, sopra le sopracciglia e sull‘arcata sopracciliare.

In questo modo crei una dimensione bellissima al viso e dai alla pelle un finish naturale e rugiadoso.

Catturando la luce su alcune zone del viso, non fai altro che valorizzarle.

Trucco senza fondotinta: non saltare il blush

Anche se non utilizzi il fondotinta, se vuoi dare vigore al viso non puoi saltare il bush.

Basta applicare una piccola quantità che non infastidisce sulla pelle, per creare vivacità sul viso.

Se non hai un blush in crema a portata di mano, crea un rossore naturale sul tono della tua pelle e premilo molto delicatamente sulle guance.

Togli l’eccesso di prodotto tamponando con un fazzolettino.

Aggiungi il bronzer sugli occhi

Un altro segreto per un trucco senza fondotinta che funziona è il bronzer sugli occhi.

Prendi una piccola quantità e applica la polvere sulla linea delle ciglia inferiori e sulla piega dell’occhio.

Ciò migliora il colore dei tuoi occhi e aggiunge dimensione, uniformando il viso.

Illumina la pelle con i sieri

Un’altro consiglio da parte delle make up artist è quello di affrontare i problemi di pigmentazione, anziché coprirli, se vogliamo un trucco senza fondotinta.

Utilizzare, dunque, regolarmente un siero illuminante sulla pelle per ottenere i benefici tonificanti.

Applica anche un siero rigenerante, che, nel tempo, esalta il trucco anche se non crei una base sul viso.

Se continui a usare questi sieri in modo coerente durante la tua routine quotidiana, puoi evitare il fondotinta e truccarti il minimo per ottenere bellissimi risultati sulla pelle.

Non dimenticare le tue labbra

Se le tue labbra sono secche a causa del freddo invernale oppure perché non bevi molto, cerca di riparare.

Utilizza un balsamo per labbra dotato di una formula ricca di antiossidanti che elimina la desquamazione e offre idratazione a lunga durata e protegge.

Utilizza un prodotto idratante per le labbra regolarmente, perché una pelle uniforme dipende anche da queste ultime.

Inoltre, sulle labbra ben levigate puoi stendere meglio il rossetto o il gloss.

Aumenta la luminosità con una maschera per il viso

Per un trucco senza fondotinta bello e luminoso, cura la pelle con una maschera viso da fare

una volta alla settimana.

Applica una crema idratante, che la nutre in profondità e in tempi record. Ve ne sono di quelle in crema oppure in tessuto.

Sono sufficienti pochi minuti per ritrovare idratazione, elasticità e luminosità.

Applica il primer sul viso

Se vuoi creare un trucco minimale, senza una base sul viso, il primer è il modo più semplice per ottenere una base liscia e perfetta.

Scegli un prodotto che sia adatto al tipo di look che stai cercando o al tuo tipo di pelle.

Un primer per riempire i pori leviga e riempie la pelle, ma senza ostruire.

Si stende rigorosamente dopo la crema idratante e può essere fissato, se lo si desidera con una cipria.

Un primer illuminante aggiungerà, invece, quel bagliore di pelle illuminata dall’interno e che ti farà sembrare con il viso più idratato.

Stendi un velo di cipria leggera

Leggera ma ultra perfezionante, la cipria è solitamente l’ultimo step in un make up con fondotinta.

Nel caso tu voglia fare un trucco senza applicare quest’ultimo, allora puoi stendere direttamente la cipria da sola oppure sulla crema idratante sul primer.

Se desideri un effetto super naturale allora devi optare per le ciprie trasparenti in shade universali.

Altrimenti, per ottenere un po’ di coprenza oltre a uniformare il colorito e creare un look più vellutato, provate le classiche ciprie in skintone.

Applica la terra per intensificare il colorito

La terra abbronzante è un’alternativa in caso di trucco senza fondotinta.

Anche in questo caso puoi scegliere di applicare la terra dopo la crema idratante o sopra primer o bb cream.

Questo prodotto serve per ravvivare l’incarnato e donare al viso un flush sano e luminoso.

La terra si può usare su tutto il viso se la sua nuance è opaca. Se invece vuoi solo enfatizzare i contorni del viso e scaldare l’incarnato, optate per un bronzer luminoso.