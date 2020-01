“Lascia che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo” Questo è quello che si nasconde dietro la famosa frase di Ippocrate

“Lascia che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo” è una delle frasi più famose di Ippocrate di cui molti scienziati, nutrizionisti e medici si sono appropriata.

Queste parole oggi però hanno forse troppa presa sulle persone: wellness influencer e guru del benessere utilizzano infatti sempre più spesso questa frase e il cibo in generale come unica medicina per guarire dalle malattie del secolo. E se è vero che l’alimentazione influenza il nostro corpo e previene diverse malattie è altrettanto vero che la sola alimentazione non basta.

Gli alimenti possono curare le malattie?

Sono molte le persone che affermano che alcuni alimenti possono curare il cancro e altre malattie. Anthony William, noto come medico, ha pubblicato un libro sul succo di sedano dichiarando di aver visto migliaia di persone che soffrono di malattie croniche e misteriose ripristinare la loro salute bevendo succo di sedano ogni giorno a stomaco vuoto.

Il dottor Oz ha promosso alcuni alimenti miracolosi per sconfiggere il tumore , suggerendo che mangiarli in quantità particolari può letteralmente prevenire la diffusione del cancro nel corpo. Sebbene a prima vista queste affermazioni possano sembrare promettenti o innocue, pensare al cibo come medicina può effettivamente essere pericoloso.

L’importanza dell’alimentazione sulle malattie

Il cibo svolge un ruolo centrale nel trattamento di alcune malattie e assumere determinati alimenti garantisce senz’altro una migliore qualità della vita. Le persone con diabete ad esempio devono essere consapevoli di come il cibo influisce sui livelli di zucchero nel sangue e i bambini con epilessia potrebbero trarre beneficio dal seguire una dieta chetogenica.

Tuttavia bisogna prestare massima attenzione a quello che viene detto sui cibi miracolosi, in quanto queste credenze potrebbero far sottovalutare la gravita di alcune malattie, anche mortali, trascurando la cura.

Cibi e malattie: a cosa credere

Per molte malattie, non ci sono prove sufficienti per dire che il cibo fa parte del trattamento. Se capita di imbattersi in qualche influencer o guru del benessere che afferma che una certa dieta restrittiva può prevenire o curare una malattia è opportuno dare il giusto peso a quelle affermazioni.

Anche se vengono citati studi scientifici come prova delle loro affermazioni, ciò non significa che tali affermazioni siano legittime. Bisogna inoltre analizzare sempre ogni singolo caso e la storia clinica di ogni persona prima di poter affermare che con i soli alimenti è possibile guarire da malattie importanti come quelle del tumore. È sempre quindi bene informarsi correttamente.