Crostata alle fragole e prosecco, la ricetta La ricetta delle fragole con un ingrediente aggiuntivo speciale: il prosecco

Il Prosecco può diventare alleato prezioso di tante ricette che, grazie all’aroma di questo speciale ingrediente, acquisiscono un tocco di classe in più. Per prepararci alla stagione che arriva e sfruttare gli ingredienti freschi e genuini che la terra ci offre ecco qui la ricetta della crostata alla fragole con prosecco.

Crostata alle fragole e prosecco: gli ingredienti

Per la Frolla:

300 gr di farina 00

2 uova

100 gr di zucchero

100 gr di burro

1/2 cucchiaino di essenza di vaniglia

1 pizzico di bicarbonato

Per la Crema:

200 gr di fragole

50 gr di zucchero a velo

150 gr di zucchero

30 gr di maizena

250 gr di prosecco

10 gr di colla di pesce

Crostata di fragole e prosecco: la ricetta

Preparate la frolla lavorando tutti gli ingredienti all’interno di un recipiente fino a ottenere un panetto omogeneo. Coprite il composto con la carta pellicola e fate riposare per circa 30 minuti in frigo. Stendete la sfoglia di 3-4 mm di spessore, poi foderate uno stampo imburrato e infarinato. Livellate i bordi e bucherellate il fondo con una forchetta, quindi procedete con la cottura in bianco. Cuocete per circa 12 minuti in forno ventilato preriscaldato a 180°C.

Nel frattempo lavate le fragole e tagliatele a pezzi conservandone alcune per la guarnizione. Mettete la colla di pesce a bagno in acqua. Frullate le fragole con lo zucchero a velo. Unite zucchero e amido, e scioglieteli con il prosecco, quindi cuocete a fuoco basso per qualche minuto per far addensare.

Togliete dal fuoco, aggiungete la colla di pesce dopo averla strizzata con delicatezza e fatela sciogliere, quindi fate intiepidire. Montate la panna ben fredda. Incorporate delicatamente il frullato di fragole alla panna. Versate la farcia nel guscio di frolla ormai freddo, livellate bene e decorate con le fragole messe da parte.

Lasciate riposare la crostata in frigo per almeno un paio d’ore e servire accompagnata con prosecco, ovviamente. Buon appetito!