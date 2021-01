Dolci, creativi, salati, croccanti. Ecco tutti i tramezzini per bambini da proporre a merenda

I tramezzini per bambini possono rendere felici i bambini, poiché possiamo prepararli davvero in tantissime forme creative che attirano i più piccoli.

Possiamo preparare sandwiches salati, dolci, con la frutta e serviti caldi oppure freddi a seconda della stagione. Ecco tante idee per voi.

Tramezzino di pollo a forma di spiedino

Belli da vedere e buoni da mangiare, i tramezzini per bambini a forma di spiedino sono perfetti per creare una relazione attiva tra il bimbo e il cibo.

Infatti, il bambino potrà divertirsi a mangiare lo spiedino, staccando i vari bocconcini.

Ingredienti:

Bocconcini di pollo impanati e fritti

impanati e fritti Cubetti di pane tostato o cubetti di schiacciata

o cubetti di schiacciata Pezzetti di lattuga

Comporre lo spiedino è semplicissimo, basta prendere un bastoncino di legno per spiedini e infilare i diversi ingredienti alternando.

Panini a forma di piccole coccinelle

Anche questi sandwiches sono perfetti per i bambini e li possiamo preparare in versione salata o dolce.

Ingredienti:

Pancarrè senza bordi

Crema al formaggio a piacere, tipo robiola o philadelphia

a piacere, tipo robiola o philadelphia Marmellata , gusto a piacere

, gusto a piacere Mirtilli

Tagliare 2 fette di pane a forma di cerchio – aiutati con una formina tagliapasta. Una delle due tagliala a metà per fare le ali della coccinella e da posizionare sopra la fetta intera, lasciando un po’ di spazio al centro.

Spalmare la crema di formaggio oppure la marmellata sulle ali. Aggiungi un semicerchio di pane più piccolo per fare la testa della coccinella e usa i mirtilli per creare gli occhi e i pois.

Tramezzino a forma di Nemo

Se i tuoi bambini amano il famosissimo cartone animato Nemo, questi panini li renderanno felici.

Ingredienti:

Pane in cassetta morbido – anche integrale

– anche integrale Carote tagliate grattugiate

Olive nere o verdi

o verdi Philadelphia

Maionese

Utilizza un tagliapasta rotondo per tagliare un disco di pane e che sarà il corpo del pesce.

Usa un coltellino per tagliare, invece, due forme ovali dal pane in cassetta, per creare le pinne.

Crea poi le strisce sul corpo di Nemo con le carote grattugiate, che puoi far aderire spalmando prima della crema di formaggio.

Crea un piccolo tondo con il pane per fare l’occhio del pesce e attaccalo – sempre usando la philadelphia, sul corpo del pesce.

Metti un po’ di maionese sul piccolo tondo e, per fare l’iride, metti un disco di oliva.

Sushi per i più piccoli

Un’altra idea molto carina da proporre ai bambini sono i rotoli di sushi, ripieni di verdure.

Ingredienti:

8 fette di pane integrale morbido senza croste

Burro

1 foglia di lattuga iceberg, finemente sminuzzata

Crema al tonno

Pollo finemente tritato

Metti il ​​pane su una superficie piana e, usando un mattarello, appiattisci leggermente il pane, per ottenere una sfoglia sottile.

Spalma il burro e poi distribuisci tutti gli altri ingredienti. Arrotolare per racchiudere il ripieno.

Taglia il rotolo di pane in tanti piccoli pezzi, a forma di sushi.

Tramezzino a forma di scimmietta

Ingredienti:

Panino rotondo

1 zucchina

1 Fettine di formaggio tipo fontina

Pan carrè

Prima di tutto devi tagliare il panino a metà e riuscire a togliere pian piano la crosta, per usare solo la mollica.

Usa metà panino per fare la testa della scimmia e poi due piccoli semicerchi per creare le orecchie.

Con il pancarrè ricava un disco più piccolo da adagiare sulla metà del panino, per creare il muso. Dopodiché usa la zucchina con creatività, per disegnare gli occhi e la bocca.

Disponi poi le fettine di fontina qual è la sul piatto per decorare.

Ciambella al prosciutto e formaggio

Ingredienti:

1 bagel medio

Crema di tonno

Carote grattugiate grossolanamente

1 fetta di prosciutto cotto sminuzzata

sminuzzata 1 cucchiaio di formaggio cheddar, grattugiato

Tra i tramezzini per bambini, la ciambella è senz’altro tra quelli più appetitosi. Taglia il bagel a metà orizzontalmente e spalmare la crema al tonno.

Cospargere poi la carota grattugiata e il prosciutto cotto.Chiudi con l’altra metà del pane il tramezzino e decorare cospargendo il formaggio cheddar.

Tramezzini per bambini: panini dolci a forma di cuori

Possiamo proporre ai nostri bambini dei sandwiches dolci, che sono perfetti per la merenda, a scuola, ma anche in occasione di una festa di compleanno.

Ingredienti:

Pane bianco per tramezzini

Marmellata vari gusti

Taglia il pane morbido a forma di cuore, utilizzando un apposita formina. Stendi la marmellata solo su una fettina e sull’altra incidi un piccolo cuore bucato.

Unisci le due fette e il tramezzino è pronto e bello da vedere. Puoi servire i paninetti con uno yogurt bianco e delle fragole tagliate a fette.

Tramezzini semplicissimi

Ci sono tantissime ricette per tramezzini per bambini, veloci e semplicissime da preparare e servire al momento.

Per preparare dei sandwich in pochi minuti, utilizzate delle fette di pane integrale, da tagliare a metà.

Possiamo poi farcire utilizzando diverse combinazioni di ingredienti, come:

Fettine di mozzarella e prosciutto cotto

e prosciutto cotto Fontina e tacchino

Salame, maionese, germogli di soia e qualche fogliolina di insalata.

maionese, germogli di soia e qualche fogliolina di insalata. Formaggio svizzero e salame toscano

Possiamo scegliere di utilizzare delle fette sottili di pane ai cerali e farcire con farcire con uova sode, maionese e insalata valeriana.

Come formaggio da aggiungere al tramezzino possiamo scegliere le sottilette, ma anche provolone oppure l’ emmenthal.

Tramezzini con le uova

I tramezzini per bambini con le uova sono solitamente apprezzati. Ecco due versioni che puoi provare a proporre ai tuoi figli, con la frittata oppure le uova sode.

Puoi preparare dei paninetti farciti semplicemente con frittatina sottile al parmigiano, aggiungendo fettine di prosciutto cotto e lattuga.

Questi tramezzini si abbinano bene con le patatine fritte oppure crocchette di patate.

Se a tuo figlio piacciono i sapore più forti, allora puoi provare i tramezzini con le uova sode.

Aggiungi poi della maionese, salmone affumicato e rucola. In alternativa, puoi mettere insieme alle uova sode solo del formaggio spalmabile delicato.

Tramezzini a forma di girella

Ingredienti:

5 uova

Zucchine e carote cotte a vapore

Prosciutto cotto

Pomodorini

Sottiletta

Questi tramezzini per bambini si preparano senza l’uso del pane, quindi si tratta di un’alternativa al classico panino, ma senz’altro gustoso.

Preparate una frittata con all’interno le verdure cotte a vapore. Devi creare una frittata grande in modo da usarla come base per la farcitura.

Lasciate raffreddare la frittata e disponetevi sopra il ripieno, dunque le sottilette, i pomodorini tagliati sottili e il prosciutto cotto.

Arrotolate la frittata e fermate il rotolo con carta d’alluminio. Lasciate riposare la frittata arrotolata in frigo un’oretta prima di tagliarla a rondelle.

Le pizzette fantasia

Le pizzette si possono considerare una validissima alternativa ai tramezzini per i bambini farciti. Vi proponiamo la ricetta per creare pizzette a forma di topolino.

1 pasta sfoglia già pronta

Mozzarella

Passata di pomodoro

Con un tagliapasta create dei dischi sulla sfoglia e due più piccoli. Queste forme saranno la testa e le orecchie.

Metti sopra ai cerchi grandi la passata di pomodoro e anche la mozzarella. Inforna tutto a 180 gradi in forno ventilato e cuocere per 20 minuti circa.

Tramezzini alla banana dolci

Ingredienti:

2 banane sbucciate

Nutella

2 tortillas

Posizionare una tortilla su una superficie piana e spalmare 2 cucchiai di Nutella, fino a ricoprirla uniformemente.

Posiziona una banana intera sbucciata vicino al bordo della tortilla e arrotolala. Taglia a fettine e servire.

Tramezzini fatti con i biscotti

Possiamo preparare dei buonissimi tramezzini per i bambini fatti con i biscotti.

Ingredienti:

Biscotti secchi al cioccolato

Ricotta zuccherata

La preparazione è semplicissima, basta unire a due a due i biscotti grandi al cioccolato con la ricotta zuccherata e delle codette di zucchero.

Puoi anche provare a unire i due biscotti con un po’ di gelato alla crema e metterli nel freezer per farli unire ben bene.

Tramezzini alla frutta

Anche la frutta fresca può essere farcita per preparare tramezzini per bambini sani e golosi.

Utilizza una mela e taglia delle fette grandi e farcire con del gelato oppure della Nutella. Puoi scegliere la frutta che preferisce tuo figlio o comunque quella di stagione.

Per esempio, potresti usare delle fettine sottili di anguria, melone oppure di pera e creare anche delle forme particolari, come le stelline oppure i cuori.