Dalle decorazioni alternative alle sfumature di colore, ecco come creare uno stile natalizio chic a casa tua, da sogno

Per queste feste di Natale, dedichiamoci all’arredo creando uno stile natalizio chic e raffinato, per un’atmosfera accogliente, magica e da sogno.

Punta su un’estetica minimal o su decorazioni e oggetti di grande sfarzo, l’importante è creare un’armonia visiva, attraverso forme e colori.

Gli addobbi di Natale per il salotto

Riscalda la tua sala da pranzo e il soggiorno con uno stile natalizio chic, senza limiti alla vostra creatività.

Per creare un ambiente raffinato, prediligi i colori dell’oro, bronzo, gold rose oppure argento e bianco. Benissimo anche i colori pastello.

Se non l’avete già sistemato, create un albero di Natale con delle sfere di dimensioni, da alternare con ornamenti coordinati – stelle, ghiaccioli, fiocchi di neve – festoni e un bel nastro o del tulle.

Per ottenere un gradevole impatto visivo, dovete abbinare i colori degli addobbi in modo da non creare una varietà eccessiva di tonalità.

Puntate sul tono su tono, sfumature di una stessa gradazione, che potete illuminare con con un solo addobbo di colore diverso o più acceso.

Infine, disponete sotto all’abete dei pacchi regalo finti e incartati in modo da essere intonati con gli addobbi del vostro albero.

Per ottenere uno stile natalizio chic,oltre all’albero di Natale, curate gli altri dettagli della stanza.

Disponete sulle mensole, mobili e librerie candele profumate a forma di casette con la neve oppure di fiori invernali.

Adagiate poi una ghirlanda disadorna sulla mensola del camino oppure intorno a un quadro grande del salotto.

Come addobbare l’ingresso o i corridoi

Fai emergere il tuo stile natalizio chic fin da subito, decorando anche il disimpegno e il corridoio di casa tua.

Potreste incorporare una ghirlanda di pompon color pastello che fa da decoro a un villaggio di casette e piccoli alberi di Natale colorati, da disporre su una madia all’ingresso.

Nel disimpegno, potete anche trasformare un grande vaso in un albero di Natale alternativi, mettendoci dentro dei rami secchi sui quali appendere tante piccole palline colorate color pastello e opache.

Altrimenti, se lo spazio lo permette, appoggiate una scala di legno al muro – di quelle dallo stile retrò – addobbata con decori natalizi eleganti, fiocchi e nastri.

Non dimenticare di trasformare anche le ringhiere delle scale, se le avete in casa.

Per un aspetto leggero, arioso e allegro, prova a infilare dei decori grandissimi di carta rossi e bianchi, al posto della classica ghirlanda.

Stile natalizio chic in camera da letto

Solitamente la camera da letto è la stanza che si arreda meno o non si arreda affatto, durante le feste di Natale.

Invece, prova a sfruttare le feste per trasformare la stanza in un ambiente ancora di rilassante e romantico.

Se i mobili nella stanza sono classici e dal colore neutro, come bianco e nero, beige, bianco e tortora, potete aggiungere uno stile natalizio chic con molta semplicità.

Aggiungi dei festoni con gli aghi di pino verdi intorno alla finestra oppure appesi al muro sopra la testiera del letto.

Avvolgete però il festone con un nastro alto con stampa tartan oppure rosso o dorato.

Altrimenti, puoi anche sistemare un filo di luci led molto delicato su una parete- per esempio quella dove poggia il comò – con tante catene luminose che riscalda la stanza al buio.

Per arredare la camera da letto a Natale, puoi anche cambiare la tappezzeria oppure coperte e cuscini.

Un copricuscino con l’elfo, con una bella stella di Natale, un runner dorate a fondo letto oppure un tappeto rosso al centro della stanza arredano in modo elegante e raffinato.

La cucina a Natale

Create un angolo in stile natalizio chic anche in cucina, per queste festività. Basta avere le idee giuste.

Prova a ricreare le emozioni e le sensazioni del clima invernale dentro casa.

Potresti appendere degli ornamenti sul lampadario di cucina, con fili dorati, sfere che ricadono appese con dei nastri di raso colorati o cristalli e fiocchi di neve.

Se la tua cucina è rustica, puoi renderla elegante con degli addobbi natalizi ripresi dalla natura.

Disponi una lussureggiante ghirlanda di aghi di pino con una ricca composizione floreale di bacche rosse lungo il mobile della dispensa.

Anche una ghirlanda di agrumi, limoni, mandarini e arance, è perfetta per creare nella vostra cucina un ambiente speciale e profumato.

Disponi quest’ultima sulla cappa oppure in sopra ai pensili in alto.

La cameretta dei bambini

Non dimenticare di rendere speciale anche la cameretta dei vostri bambini, con uno stile natalizio chic e grazioso.

Usate dei festoni di Natale, con la scritta Merry Christmas oppure con dei pon pon, da appendere al muro, vicino alla culla o al letto del bambino.

Le lanterne in legno con le candele finte oppure un albero di natale simpatico fatto di legno, peluche a forma di pupazzo di neve o di renna, diventano oggetti di decoro speciale.

Altre decorazioni natalizie eleganti

Ecco altre idee per arredare con uno stile natalizio chic, raffinato e unico, con decori alternativi a quelli classici, ma di grande impatto visivo.

Per esempio, invece di una ghirlanda, vesti una mensola del camino con un mix di candelabri alti e bassi, in vetro al mercurio e cristallo.

Altrimenti, se ti piacciono solo le candele, al posto di quelle color avorio e rosso, sceglile color mirtillo rosso e con le sfumature di verde.

Per un arredo elegante e particolare, potresti mettere in mostra le tue tazze natalizie.

Pensa anche su larga scala. Se le tue finestre sono grandi, abbellisci queste ultime con una ghirlanda altrettanto grande e drappeggiata.

Un’altra idea molto carina e raffinata sono i decori a forma di dolci o con i dolci veri.

Appendere all’albero decorazioni commestibili, come biscotti, caramelle, bastoncini di zucchero, caramelle gommose e cioccolati.

Metti insieme dolciumi rivestiti con della bella carta dorata, rosa confetto, celeste, blu o verde smeraldo.

Un segreto che vale sempre per creare uno stile natalizio chic è restare sul neutro.

Non devi essere esagerare con un eccesso di decorazioni, ma punta su un decoro bello ed estroso oppure tante piccole decorazioni intonate tra loro.

Infine, non dimenticate mai un tocco di giallo nel vostro arredo natalizio elegante.

Aggiungi una bella sensazione solare alla tua tavola del pranzo di Natale, con accenti gialli attraverso agrumi freschi, palline dorate o foglie scintillanti.