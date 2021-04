Cosa mangiare per rinforzare il nostro sistema immunitario?

Tutte le misure anti-Covid adottate in questo periodo di emergenza sanitaria sono senza dubbio indispensabili per combattere il coronavirus. Tuttavia, però, è anche fondamentale rinforzare il nostro sistema immunitario. Come spiega la biologia nutrizionista Tiziana Stallone, è importante adottare una corretta alimentazione per non farci trovare impreparati di fronte a virus e batteri.

Il fatto di adottare un corretto regime alimentare, insieme poi ad un corretto stile di vita, non ci permette di scampare al pericolo che il coronavirus rappresenta. Tuttavia, però, è possibile, in questo modo, rendere il nostro sistema immunitario più forte e resistente all’attacco di patogeni.

É quello che spiega la biologa nutrizionista Tiziana Stallone, docente di Fisiologia e scienza dell’alimentazione presso l’Università Sapienza di Roma. Queste sono le parole della professionista:

Soltanto quando ci rendiamo conto che siamo fragili capiamo che è necessario porre rimedio. Attenzione, con questo non voglio dire che l’alimentazione o un buon sistema immunitario sia in grado di proteggerci dal virus: ma sicuramente è importante non farsi trovare completamente impreparati e tenere allenate e forti le nostre difese.

Coronavirus, alimentazione e stile di vita per rendere più forti le nostre difese

Alimentazione e corretto stile di vita rappresentano due fattori fondamentali per tutte le difese del nostro organismo. Ma prima dell’alimentazione, un corretto stile di vita contribuisce notevolmente a rinforzare il sistema immunitario.

A riguardo, la biologa nutrizionista si è espressa con queste parole:

Il nostro sistema immunitario dipende dal bioritmo complessivo: in particolare dall’alternanza sonno-veglia, l’ideale sarebbe dormire almeno 7/8 ore a notte.

Un fattore che contribuisce negativamente sul nostro organismo è senza dubbio lo stress. Come anche affermato dalla dottoressa Tiziana Stallone è importante alternare le ore di lavoro con momenti di pausa. Infatti, l’ormone dello stress, il cortisolo, contribuisce negativamente sulle nostre difese immunitarie.

Come è possibile fare dell’alimentazione un fattore essenziale per rinforzare il sistema immunitario? Come dichiarato dalla biologa nutrizionista, è importane equilibrare le quantità di grassi, carboidrati e proteine. A ciò si aggiunge l’importanza delle vitamine e l’assunzione di un adeguato contenuto calorico. Ecco le parole della dottoressa: