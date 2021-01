Estetista vede una riga nera sotto l’unghia di una cliente e poche ore dopo decide di chiamare la polizia

Storia incredibile quella che racconta Jean Skinner, estetista che lavora in un centro benessere di Uckfield in East Sussex e che su Facebook rivela la sua esperienza pubblicando una foto di una sua cliente la quale, arrivata nel centro per coprire una macchia nera sull’unghia con dello smalto, ha scoperto di avere un melanoma.

L’estetista mi ha salvato la vita.

Sono queste le parole della protagonista di questa storia a dir poco incredibile. Quando è andata dall’estetista per coprire con dello smalto un’unghia ha scoperto che si trattava di un melanoma in stato avanzato.

A raccontare l’episodio è Jean Skinner che su Facebook commenta l’accaduto con le seguenti parole:

Quando mi ha detto che voleva che le mettessi dello smalto nero sulle unghie delle mani per coprire quella striscia verticale ho subito capito che c’era qualcosa che non andava. In altri centri le avevano detto che poteva essere dovuto a mancanza di calcio, qualcosa di ereditario o che si trattava semplicemente di un ematoma dovuto a una botta. Ma non mi convinceva. Così le ho consigliato di rivolgersi a un medico.

A questo punto, senza perdere altro tempo, la donna ha chiamato la polizia e chiesto agli agenti di aiutare a rintracciare la sua cliente. Doveva assolutamente comunicarle la sua scoperta. Si trattava, infatti, di un melanoma in stato avanzato che si era già diffuso ai linfonodi. Ed ecco come Jean Skinner ha potuto salvare la vita alla sua cliente. Sottolinea, inoltre, quanto sia importante la diagnosi precoce di un’eventuale patologia.

L’estetista invita tutti alla prevenzione

Dunque, sono queste le rassicuranti parole con cui la donna invita tutti a prestare la massima attenzione: