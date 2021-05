Lunghe, corte, sottili o folte? Cosa dicono di te le tue ciglia

Oltre agli occhi e alle sopracciglia, la forma delle ciglia lunghe, sottili e folte è anche uno dei fattori che predice abbastanza bene la personalità umana. Cosa stai aspettando? Inizia subito il test per scoprire la tua personalità e il tuo carattere in base alla forma delle tue ciglia. Cominciamo!

In questo test, se hai delle ciglia simili a quelle dell’immagine 1 sei una persona piuttosto timida. Nella vita, a volte ti piace socializzare, ma non ti adatti con sicurezza alle persone. Hai bisogno di tempo per rilassarti, per ricaricarti e ripristinare la tua salute dopo un periodo di stanchezza e spossatezza. Nello stesso tempo, non ami correre rischi e aspiri sempre a una vita stabile e pacifica.

Hai invece ciglia come l’immagine 2? Allora hai un’anima unica, non sei mai influenzato dalle tendenze o da quello che fanno gli altri, fai sempre quello che vuoi. Ti piace vivere in privato e non sei bravo a condividere con gli altri. Nello stesso tempo, sei anche il tipo di persona con una grande forza di volontà e con molta energia.

Hai ciglia come l’immagine 3? Credi nella scienza e nella logica ed è difficile convincerti di qualcosa senza prove concrete. Le persone adorano chiederti consigli perché hai una capacità innata nel fare ciò.

Se invece le tue ciglia somigliano di più all’immagine 4, hai una grande compassione e sei estremamente gentile e onesto. Spesso aiuti altre persone quando sono nei guai. L’amore per chi ha queste ciglia è molto sacro, nasce da sentimenti sinceri, non dipende da fattori finanziari o dal livello di istruzione. Ami molto le persone e gli animali.

Chi presenta invece le ciglia come l‘immagine 5, è estremamente creativo e hai un ottimo design. Quando fa qualcosa, vuole lasciare il segno. Le tue ciglia sono come l’immagine 6? Ti avvicini alla conoscenza e alla vita in modo rapido e attivo. Ami i puzzle, metti alla prova il cervello e trovi sempre modi per risolvere rapidamente ed efficacemente i problemi che sorgono nella vita.