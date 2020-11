Curiosi di conoscere l’andamento di questa prima domenica del mese di novembre secondo l’oroscopo del giorno?

Ariete: oggi si riacutizzeranno le tensioni in famiglia e il dialogo con i figli diventa più difficile: dovrai avere molta prudenza.

Toro: novembre inizierà con te nel segno della stanchezza. Sfrutta la giornata per riposare e ricaricare le batterie in vista di una nuova settimana di impegni.

Gemelli: voi Gemelli potreste imbattervi in qualche discussione accesa con una persona cara. Sarà un vero e proprio scontro tra generazioni. Mantieni la calma.

Cancro: realizzerete di avere degli amici preziosi al vostro fianco. Di fronte ad una situazione ingarbugliata sapranno aiutarti e starti vicino.

Leone: giornata critica. Mantieni alta la guardia o potresti imbatterti in una rivalità molto agguerrita. Se così fosse affila gli artigli.

Vergine: anche se Venere ha abbandonato il tuo segno la tua vita sentimentale non ne risentirà. L’amore andrà a gonfie vele e ti regalerà momenti ricchi di emozione.

Oroscopo del giorno, 1 Novembre

Bilancia: se percepisci un’ombra nella coppia, prova a parlarne con la persona amata. Un chiarimento a volte diventa indispensabile.

Scorpione: voi Scorpione potreste avere una discussione con un ex coniuge o socio. Con Giove e Saturno in ottimo aspetto vedrete che non ci saranno problemi.

Sagittario: il lavoro per voi Sagittario andrà a gonfie vele. Mercurio nel segno darà un bel slancio agli affari e a progetti che state intraprendendo.

Capricorno: usate la massima cautela soprattutto in amore. In questa giornata sentirete il bisogno di affetto dalla persona amata, ma se questa non avrà voglia di dimostrartela, non fate scenate.

Acquario: potreste sentirvi preoccupati per alcuni parenti anziani. Forse qualcuno potrebbe avere bisogno del vostro aiuto. Dimostratevi disponibile.

Pesci: cielo bellissimo per voi Pesci. Si preannuncia una domenica stimolante sia in amore che nel lavoro.