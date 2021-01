Oroscopo del giorno, 10 Gennaio: cosa dicono i segni zodiacali

Voi Acquario avrete dalla vostra parte Giove, Saturno e Mercurio oltre alla Luna che sarà in ottima posizione.

Curiosi di conoscere l’andamento di questa domenica secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno

Ariete: sarete particolarmente convincenti e riuscirete a comunicare in maniera efficace con le persone. Merito di Mercurio ben posizionato nel tuo segno.

Toro: servirà la massima cautela. La Luna in aspetto contrario potrebbe renderti più nervoso e distratto del dovuto. Qualcuno di voi potrebbe incappare anche in qualche malanno di stagione.

Gemelli: servirà prudenza perché nel corso della giornata potreste imbattervi in qualche problema forse legato ad un ex socio o coniuge. Se così fosse, cerca di mantenere a freno la lingua .

Cancro: sarebbe ottima cosa iniziare una dieta, un regime alimentare che ti aiuti a rigenerare il fisico dopo le ultime giornate. Hai proprio bisogno di rimetterti in forma.

Leone: oggi emergerà tutta l’energia che Marte ti ha fatto accumulare nel corso di questi mesi. Ti sentirai forte e coraggioso come un leone nella savana, pronto ad affrontare qualsiasi sfida.

Vergine: sarà una giornata che vi inviterà ad occuparvi di faccende importanti come ad esempio la tua casa. E non potrebbe essere altrimenti grazie a Marte nel segno.

Oroscopo del giorno, 10 Gennaio

Bilancia: grazie ad una bellissima Luna nel vostro segno della Bilancia, vi aprirete a nuove idee, nuovi progetti ambiziosi.

Scorpione: vi converrà evitare di discutere, di replicare a chi, famigliari, parenti o ex coniugi, cercherà di farvi la lezioncina.

Sagittario: la Luna nel segno riempirà la vostra giornata di buonumore, creatività e vitalità. Approfittatene per trascorrere la giornata in maniera divertente organizzando qualcosa con le persone care.

Capricorno: le stelle vi incoraggeranno ad assestarvi, a ritrovare l’equilibrio e l’armonia con il partner che sembravano perduti dagli ultimi stravolgimenti astrali.

Acquario: voi Acquario avrete dalla vostra parte Giove, Saturno e Mercurio oltre alla Luna che sarà in ottima posizione. Si preannuncia una fantastica giornata da trascorrere con un gruppo di amici a far qualcosa di piacevole.

Pesci: oggi potrebbe essere la giornata ideale per voi Pesci per organizzare una piccola gita, per esempio al mare, tu e lui.