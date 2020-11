Curiosi di conoscere l’andamento di questo mercoledì secondo l’oroscopo del giorno?

Ariete: non mancheranno di certo le energie fisiche, quello che mancherà è però la capacità di concentrazione e risulterà quindi difficile per voi essere produttivi e propositivi come spesso capita. Probabilmente ci sarà qualcosa del vostro passato che vi turberà.

Toro: potreste invaghirvi di qualcuno che solitamente vi è indifferente, andando in controtendenza al vostro carattere solitamente molto attento a giudicare le persone in maniera razionale.

Gemelli: imparate sul lavoro ad accettare le critiche, in particolare quelle costruttive. Nella sfera privata è necessario chiarire ogni incomprensione.

Cancro: si tratta di un periodo burrascoso da un punto di vista emotivo. Le stelle vi metteranno alla prova con diversi eventi che determineranno il percorso da qui a fine 2020.

Leone: in amore le stelle vi permetteranno di superare qualunque ostacolo che proverà a rallentare i vostri progressi e peggiorare il vostro umore. L’autostima aumenterà.

Vergine: dovete sistemare una situazione piuttosto spinosa ma avete tutte le carte in regola per farlo. Non sarà per forza necessario un vostro intervento diretto ma la vostra influenza sarà necessaria per la buona riuscita dell’operazione.

Oroscopo del giorno, 11 Novembre

Bilancia: periodo neutrale quello che state vivendo con nessuna novità sostanziale nè in amore nè sul lavoro. Possono sorgere dubbi, com’è normale ma questi saranno abilmente superati con un po’ di accortezza.

Scorpione: vi attende un altro giorno decisamente concitato. E’ sconsigliato impegnarsi su più fronti ma sarà necessario portare al termine le cose che avevate in sospeso.

Sagittario: i numerosi impegni potrebbero condizionare la vostra giornata. Proprio per questo motivo sarà opportuno agire con lucidità e prontezza per arrivare a fine giornata nel migliore dei modi.

Capricorno: voi Capricorno avere negli ultimi giorni una gran voglia di lavorare, il che è sicuramente molto positivo. La vostra energia andrà sfruttata per ottenere i massimi risultati.

Acquario: una vecchia questione personale rallenterà la produttività di voi Acquario. Un piccolo stop va bene, ma non permettete che la vostra emotività vi condizioni così tanto.

Pesci: voi Pesci non siete dell’umore migliore di sempre e vorreste essere gli unici a saperlo, anche se per vostra innata indole sicuramente tutti quelli che vi conoscono lo avranno già saputo.